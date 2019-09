Real Madrid | Bale | “Mi sento più forte che mai Le critiche? Non le ascolto”

Bale ironico : “Mi piace essere il golfista del Real Madrid” : Bale dal ritiro con la Nazionale si è lasciato scivolare addosso le critiche e ha rimandato al mittente le domande di quanti gli chiedevo il perché della rottura con il Real di quest’estate “Dovete chiedere alla società” L’attaccante ha sottolineato che è lieto di essere chiamato il “golfista” del Real Madrid come lo aveva definito Courtois a seguito di una foto che lo ritraeva in una partita di golf mentre il ...

Video/ Villarreal Real Madrid - 2-2 - : highlights e gol della partita : Video VillarReal Real Madrid, 2-2,: highlights e gol della partita. Sottomarino giallo due volte in vantaggio e due volte raggiunto da Gareth Bale

Per Don Balon la Juventus sarebbe interessata a Odriozola del Real Madrid : La Juventus, in attesa del big match della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, è al lavoro sul mercato con l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare un bilancio che ha subito importanti investimenti, uno su tutti quello di De Ligt dall'Ajax. Proprio l'olandese, dopo l'infortunio di Chiellini, si candida al ruolo di titolare accanto a Bonucci da qui fino a gran parte della stagione. Proprio ...

Real Madrid - ricavi a 757 milioni e utile di 38 - 4 milioni : Bilancio Real Madrid 2019 – Il Real Madrid ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2019 con ricavi al netto delle plusvalenze per 757,3 milioni di euro, in crescita dello 0,8% rispetto ai 750,9 milioni dell’esercizio 2017-2018. Il margine operativo lordo (Ebitda) ha registrato una crescita del 19,8% a 176,3 milioni di euro, mentre il risultato […] L'articolo Real Madrid, ricavi a 757 milioni e utile di 38,4 milioni è stato ...

Pedullà : “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid - può arrivare in Serie A” : Pedullà: “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid, può arrivare in Serie A” Pedullà: “James Rodriguez uscita last minute in casa Real Madrid, può arrivare in Serie A” e non a Napoli. Dopo un’ Estate passata ad accostare il fantasista colombiano al club azzurri, ecco che potrebbe invece farsi avanti il Molan che è a caccia di un trequartista da affidare a Giampaolo. Il tecnico rossonero ha avuto ...

Calciomercato estero - Dembelè chiude al Psg : Navas chiede la cessione al Real Madrid : Si muove il Calciomercato anche all’estero con le ultime trattative. Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona arrivato nel 2017 dal Borussia Dortmund per ben 105 milioni di euro più bonus rappresenta l’ago della bilancia per l’operazione Neymar con il Psg. I blaugrana hanno proposto Dembelé come contropartita tecnica, ieri l’ex Dortmund – secondo quanto riporta il Mundo Deportivo – ha parlato il suo ...

Emergenza infortuni Real Madrid : “I troppi allenamenti rovinano i calciatori - chi dice il contrario è ignorante” : Non esiste la bacchetta magica As completa la doppia pagina sugli infortuni muscolari al Real Madrid – ben sei dall’inizio di stagione, sotto accusa il preparatore Dupont – con un intervento del dottor José Gonzalez. Intervento i cui contenuti ricordano molto l’intervista che il Napolista fece la scorsa stagione allo staff del Napoli guidato dal preparatore Francesco Mauri. Gonzalez parte dagli infortuni, ovviamente, e ...

Real Madrid - sei infortuni muscolari : sotto processo Dupont “lo scienziato” della Francia mondiale : Il fattore Dupont. Così lo definisce As che dedica due pagine al nuovo caso nel Real Madrid: sei lesioni muscolari dall’inizio della stagione, nove se includiamo anche gli infortuni traumatici. Tra gli infortuni muscolari c’è anche quello di James che – scrive As – potrebbe stare fuori anche un mese. Su Twitter negli ultimi minuti si rincorrono anche le voci su un suo possibile licenziamento. Ma torniamo al problema ...

DIRETTA/ Real Madrid Valladolid - risultato finale 1-1 - video DAZN : Benzema non basta! : DIRETTA Real Madrid Valladolid streaming video DAZN: si scende in campo al Bernabeu, i blancos cercano di confermare la vittoria dell'esordio nella Liga.

Il Real Madrid fermato da…Guardiola - contro il Valladolid finisce 1-1 : non basta Benzema [FOTO] : Solo un pareggio per il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane nella gara casalinga contro il Real Valladolid valida per la seconda giornata di Liga. Dopo l’illusorio vantaggio firmato da Karim Benzema all’82’, ecco la rete beffa di Sergi Guardiola all’88’ che ha fissato il punteggio sull’1-1. Regolarmente in campo gli “esuberi” Gareth Bale e James Rodriguez, a lungo obiettivo di mercato ...