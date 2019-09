Rakitic-Emre Can | trattativa saltata per richiesta conguaglio della Juventus RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Laha chiuso un mercato sicuramente soddisfacente, soprattutto in tema acquisti, grazie agli arrivi di giocatori importanti come De Ligt, Demiral, Ramsey, Rabiot, Danilo e Buffon. Inoltre l'investimento in giovani (ceduti poi in prestito) come Romero e Pellegrini testimoniano la volontà bianconera di programmare anche per il futuro. Rivedibile però la strategiasocietà piemontese in merito alle cessioni: diversi calciatori considerati in esubero o comunque "sacrificabili" in sede di calciomercato (Khedira, Matuidi, Dybala, Higuain e Mandzukic) sono rimasti a Torino, creando non pochi problemi nella gestionerosa ma soprattutto sotto l'aspetto finanziario....

