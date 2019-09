Raggi | nuovi autobus arrivati | domani a Primavalle la presentazione

Raggi presenta 20 autobus nuovi per linee Acilia : Roma – Venti nuovi autobus dell’Atac entrano in servizio a Roma sulle strade di Acilia. Andranno in servizio sulle linee 03 e 065. La presentazione dei nuovi mezzi e’ avvenuta questa mattina alla presenza del sindaco Virginia Raggi e della presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo. “Abbiamo messo su strada 20 nuovi autobus a servizio del borgo di Acilia- ha detto la sindaca- Le vetture fanno parte del pacchetto di 80 ...

Casal Bruciato - Raggi presenta 20 nuovi autobus : Roma – Altri 20 nuovi bus vanno a rinforzare la flotta Atac. Questa volta per i collegamenti della zona est di Roma, in particolare la linea 309 che connette la metro B Bologna con quartieri come Monte Antenne e Casal Bruciato, e la linea 544 che serve l’area di via Nomentana e Centocelle. Li ha presentati oggi, in piazza Riccardo Balsamo Crivelli, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme alla presidente del IV Municipio, Roberta ...

Raggi : dopo i 15 di giugno - assunti 16 nuovi giardinieri : Roma – “Il nostro Servizio Giardini continua la sua rigenerazione. Sono felice di annunciarvi che sono stati assunti altri 16 nuovi giardinieri, dopo i 15 gia’ operativi da giugno. Stiamo parlando di donne e uomini che sono gia’ stati selezionati all’interno del bando per 71 posti di operatore del verde”. E’ quanto annuncia il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “A loro ...

Corviale - Raggi present 10 nuovi autobus Atac : Roma – Dieci nuovi autobus della serie City Mood sono stati messi in servizio questa mattina a Roma nel quartiere di Corviale. Andranno a servire le linee 889, 98 e 775. La presentazione dei nuovi mezzi, arrivati a pochi giorni da quelli messi su strada a Tor Bella Monaca, e’ avvenuta al ‘Serpentone’ alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, davanti ad una ventina di cittadini e di alcuni autisti di ...

Patuanelli : ringrazio Raggi per nuovi autobus Atac : Roma – “Il sistema dei trasporti a Roma fa un grande passo in avanti, e questo e’ un bene per i cittadini romani e per tutti coloro che visitano la citta’ per lavoro o turismo. Oggi Virginia Raggi ha presentato 20 nuovi bus, che fanno parte di una tranche di 80 che stanno arrivando a Roma per rinnovare la flotta in servizio. Ma entro ottobre ne arriveranno in totale ben 227! Si tratta di una delle operazioni piu’ ...

Tor Bella Monaca - Raggi presenta 80 nuovi autobus Atac : Roma – Sono pronti a entrare in servizio 80 bus della nuova serie Citymood, parte della prima tranche della fornitura di 227 vetture acquistate tramite piattaforma Consip da Roma Capitale. Le prime 60 entreranno in servizio a partire dal pomeriggio e le altre venti saranno disponibili entro la fine della settimana: l’arrivo dei nuovi mezzi e’ stato festeggiato stamattina dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, con un evento in ...

Raggi "80 nuovi bus Atac per Roma"/ Tor Bella Monaca - sindaco esulta ma mancano mezzi : Roma, Virginia Raggi presenta nuovi 80 bus Atac a Tor Bella Monaca: il sindaco esulta ma i mezzi ancora mancano e gli altri 200 arriveranno...

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto Raggio verso il mar del Giappone : La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio, hanno detto fonti militari sudCoreane. I due missili sono stati lanciati nelle prime ore del 31 luglio nell’area di Wonsan, nel sud del paese, e secondo le prime

Pallanuoto - Mondiali 2019 : chi sono i nuovi campioni del mondo. I 13 eroi del Settebello ai Raggi X : Il Settebello ritorna sul trono mondiale ad otto anni dal trionfo di Shanghai: i 13 moschettieri di Sandro Campagna annichiliscono la Spagna in finale per 10-5 e salgono ancora una volta sul tetto del mondo tingendo d’oro un torneo costellato di sei vittorie, con un percorso netto invidiabile. IL Settebello AI raggi X Marco Del Lungo: il portierone azzurro è in pianta stabile col Settebello dal 2013, raggiungendo le 170 presenze. ...

Raggiunta l’intesa tra Italia e Austria su nuovi titoli accademici : Importante svolta per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli relativi ai nuovi percorsi di abilitazione per l’insegnamento effettuati n Austria.

La funzione DC Dimming Raggiunge Huawei P30 e P30 Pro in nuovi Paesi : La funzione DC Dimming, insieme a una minore latenza nell'audio Bluetooth, arrivar su Huawei P30 e P30 Pro in un maggior numero di Paesi. L'articolo La funzione DC Dimming raggiunge Huawei P30 e P30 Pro in nuovi Paesi proviene da TuttoAndroid.

Roma - vertice al Ministero con Zingaretti - Raggi e Costa : “Ora rifiuti all’estero - poi il via a nuovi impianti” : “Basta cercare le responsabilità, dobbiamo guardare avanti. Abbiamo trovato soluzioni”. Così il ministro all’Ambiente, Sergio Costa, al termine del vertice al Ministero con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo giorni di tensioni e polemiche incrociate, ora i vari enti cercano un’azione comune. Ma, come precisa Costa, “in attesa di nuovi impianti”, la ...

