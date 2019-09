Quelle strane apparizioni che hanno risvegliato la spiritualità nel foggiano

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 5 settembre 2019) Sarà che a Foggia ci si annoia, sarà che in zona sono già allenati con Padre Pio, fatto sta che da qualche giorno ladauna sta vivendo un’incongrua rinascita, con immani processioni spontanee. L’ultimo caso si è verificato a Manfredonia, dove l’assembramento di adepti ha portato la poli

_maispourquoi_ : Come sono strane quelle giornate in cui fai diecimila cose ma alla fine non hai concluso niente - ruunell_ : RT @xbunnykoo: @bangtstars pure come libro tbh la protagonista è una fessa e lui è un pesce a brodo letteralmente ma poi passano 3/4 di fil… - LoredanaZanard1 : @tatazzurra1 Siiii. ..adoro le persone strane. Quelle che non fanno caso a ciò che indossano e sono libere dal fashion correct -