“Quando Lucas beve…” Mercedesz Henger | l’accusa pesantissima all’ex

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Quella traPeracchi eè una relazione che vive di alti e bassi e che da diverso tempo regala periodicamente nuovi colpi di scena. Proprio ieri l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato unaaccusa all’ormai ex ragazza. Lo ha fatto pubblicando su Instagram una stories dove si vedevano le corna di un cervo in primissimo piano, accompagnate dalla didascalia ‘Situazione attuale’. Un modo con il quale l’ex tronista di Uomini e donne ha voluto quasi sottolineare di essere stato tradito dalla sua fidanzata.Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo la foto delle corna,ha anche postato un’immagine dove si vedeva la bella Mrcedesz al fianco di Andrea Montovoli, attore e concorrente di una delle passate edizioni di Ballando con le stelle. A quanto pare, quindi, sembrerebbe proprio chesia venuto a conoscenza di un flirt tra la sua ...

