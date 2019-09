Quando allenare diventa una… seccatura! Il ct Matosas lascia il Costa Rica | “che noia

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Gustavo Matotasla panchina delper la troppa…: il ct ha deciso chela squadra ‘ogni 2 mesi’ è troppo poco stimolante Spesso gli allenatori sono costretti are la panchina di una squadra a causa di attriti con i giocatori, diversità di vedute con la dirigenza, promesse mancate in sede di mercato o diverse altre ragioni di natura ‘tecnica’. Gustavoha inveceto il suo incarico per…. Il ct dellasi è detto stufo di passare troppo tempo senzai suoi ragazzi, impegnati con la nazionale solo ogni 2 mesi. In conferenza stampaha spiegato: “mi sono reso conto cheuna Nazionale mi fa sentire improduttivo. Guardare i video per preparare le gare mi uccide. Non è quello che mi piace fare. È difficile non avere giocatori daogni giorno. Arrivano da me solo ...

