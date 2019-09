Puma e Fossil insieme per il lancio del nuovo smartwatch dedicato agli sportivi

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019)presenta il primoin assoluto. Dotato di Wear OS by Google e Qualcomm® Snapdragon WearTM 3100Group annunciano lo, una prima assoluta per il marchio sportivo, con Wear OS by GoogleTM e piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100 integrati., marchio sportivo globale, accede con entusiasmo al mondointroducendo un prodotto wearable progettato per aiutare gli atleti ad allenarsi, rimanere motivati, monitorare gli obiettivi e connettersi con gli altri mentre sono in movimento. Punto d’incontro tra sport e tecnologia, questooffre un design piacevole sia al tatto che alla vista, con una cassa sagomata in nylon e alluminio che garantisce una vestibilità ultra leggera. Il cinturino ruvido in silicone offre aderenza e traspirabilità, per ridurre al minimo la sudorazione durante ...