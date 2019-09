Puglia è horror mania | madre veste la figlia da Samara Morgan e la manda in giro | la

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 5 settembre 2019) In questi giorni la c.d. “Challenge”, la nuovache sta spopolando grazie ai social network e che si rifà al personaggio immaginario di, protagonista del film“The Ring”, è approdata anche in provincia di Foggia. La sfida consiste nel vestirsi comee sfilare di notte per le vie cittadine terrorizzando i passanti, ovviamente filmando tutto per poi “postare l’impresa” sui social. Purtroppo, quella che era probabilmente partita come una goliardata tra giovani annoiati in alcune realtà sta avendo preoccupanti conseguenze, con profili di vera e propria psicosi. In alcuni casi, infatti, le vittime dello scherzo sono state colte da malore, mentre altre hanno reagito con violenza, aggredendo chi si celava sotto gli abiti del personaggio di. Nella tarda serata di domenica scorsa il fenomeno si è presentato anche nella cittadina di ...

