Premier e ministri hanno giuratoConte bis in carica. Oggi primo cdm : A meno di un mese da quel fatidico 7 agosto in cui tutto ha cominciato a crollare, la crisi di governo è risolta e una squadra nuova di zecca – o quasi – si appresta a giurare di fronte al Presidente della Repubblica, sotto la guida dello stesso Giuseppe Conte che si pensava inizialmente sarebbe stato la prima vittima. Segui su affaritaliani.it

Governo Conte bis - il giuramento di Premier e ministri al Quirinale : Giuseppe Conte ha sciolto la riserva accettando l'incarico di presiedere il 66esimo Governo della Repubblica. Stasera il...

Governo PD-M5s - è ufficiale : il Premier Conte annuncia l’elenco dei nuovi ministri : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha sciolto la riserva, accettando l’incarico conferitogli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A comunicarlo è stato il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaP Conte ha dunque accettato di formare il nuovo Governo. Ecco l’elenco dei ministri, la cui nomina è stata sottoposta dal premier al presidente ...

GOVERNO CONTE-2 - Premier ATTESO AL COLLE/ Giuramento Ministri M5s-Pd : resta nodo LeU : Conte ATTESO al COLLE per nascita GOVERNO Pd-M5s: resta il 'nodo' LeU, poi il Giuramento dei Ministri forse già nel pomeriggio. Programmi e nomi

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il Premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

Governo Conte-bis - giuramento Ministri M5s-Pd/ Premier da Mattarella : cosa succede : Governo Conte-bis, oggi il Premier al Colle da Mattarella. Cronoprogramma: giuramento Ministri Pd-M5s-LeU e voto di fiducia in Parlamento

Rousseau - il 79% dice sì al Conte-bis. Premier domani al Quirinale con la lista ministri - il governo corre : La nascita del governo Conte è a un passo. Alla fine di una giornata ad alta tensione, con molto ritardo, dalla piattaforma Rousseau viene il via libera al governo con il Pd. A larghissima...

Totoministri - sui vicePremier decide Conte. Mercoledì da Mattarella con la squadra : Se il confronto sul programma procede spedito, quello sui nodi politici, a partire dal vicepremierato a Di Maio, sono ancora irrisolti.

Totoministri nuovo governo Conte bis Interno - Difesa e vicePremier. I nomi : Totoministri nuovo governo Conte bis Interno, Difesa e vicepremier. I nomi Totoministri nuovo governo Conte bis – In un momento in cui la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd segna difficoltà confermate dalle esplicite parole pronunciate oggi, venerdì 30 agosto 2019, dal capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio che hanno rimesso fortemente in discussione la nascita del nuovo governo, vediamo quali sono stati sinora i nomi più ...

Conte bis - totoministri : nodo VicePremier - Orlando potrebbe sostituire Salvini : Il Premier incaricato Giuseppe Conte si è già messo al lavoro per il suo nuovo governo. Questa mattina ha incontrato per un nuovo giro di consultazioni i big (ma non Matteo Salvini e Giorgia Meloni che hanno deciso di disertare il colloquio). In queste ore, però, impazza anche il totoministri. Da risolvere il nodo Vicepremier. Difficilmente Luigi Di Maio verrà riconfermato. Per quel posto (Conteso sia da dem che pentastellati) in pole position ...

Totonomi ministri Conte bis/ Governo Pd-M5s : Di Maio vicePremier o fuori esecutivo? : Totonomi ministri del Conte-bis, Governo Pd-M5s: nodo Di Maio e vicepremier. Un anti-Salvini agli Interni, Spadafora Sottosegretario e Martina al Miur

Totonomi ministri Governo Pd-M5s - Conte Premier/ Nodo Di Maio : tecnico Mef - Interni.. : Totonomi ministri e premier del Governo Pd-M5s: Conte confermato, Nodo Di Maio e vicepremier. tecnico al Mef, agli Interni si parla di Gabrielli

Impazza il totoministri del Conte-bis. Ma molto dipende dai vice Premier : L’unica cosa certa è che Giuseppe Conte sarà ancora presidente del Consiglio. E questa volta del primo esecutivo giallorosso della storia della Repubblica italiana, dove si troveranno attorno allo stesso tavolone di palazzo Chigi quelli del “mai con il partito di Bibbiano” e quelli del “mai con Matteo Renzi”. Risolta la questione premier, la partita più avvincente riguarda i vice. Uno o due? ...