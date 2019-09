Pmi | Lombardia | boom di richieste per bando Faber per innovazione

Lombardia : da Regione 6 mln per internazionalizzazione Pmi (2) : (AdnKronos) - L'intervento prevede finanziamenti di medio-lungo termine a tasso zero, di importo compreso tra 50 e 500mila euro e durata da tre a sei anni (di cui massimo due di preammortamento), che coprono fino all'80 per cento degli investimenti in programmi di internazionalizzazione (con l'esclu