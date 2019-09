Plastica | Greenpeace denuncia un sito illegale di stoccaggio rifiuti italiani in Turchia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) A seguito di un’indagine congiunta diItalia e, condotta nella provincia di Smirne, che ha portato alla scoperta di undidiin– verosimilmente provenienti dalla raccolta differenziata deiurbani– l’organizzazione ambientalista ha presentato unapenale alle autorità turche competenti. Secondo quanto riportato dai media turchi, e come testimoniano le immagini raccolte, sembrerebbe trattarsi in prevalenza di film plastici flessibili eterogenei, presumibilmente provenienti dall’Italia. Tra ifotografati sono infatti chiaramente visibili etichette in italiano appartenenti a diverse marche presenti nel nostro Paese. Le testimonianze fotografiche deldisono state raccolte dapresso una fattoria ad est della città turca. Secondo la testimonianza ...

