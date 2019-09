Placido Domingo accusato di molestie da altre undici donne

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il tenoreè statodida parte di; era già successo ad agosto scorso. In un comunicato, il portavoce del cantante ha definito le accuse ricevute prive di consistenza, senza aggiungere altri dettagli. Le accuse dicontro il tenore Le testimonianze controsono state raccolte dall'agenzia di stampa americana Associated Press (Ap) e raccontano dellecheavrebbero subito dal direttore d'orchestra e tenore. Una delle testimoni ha affermato che, nel 1999, il maestro le avrebbe toccato con forza il petto sotto la vestaglia, mentresostengono diversi tentativi di baciarle o di approcciarsi contro la loro volontà. I lavoratori del backstage e vari amministratori avrebbero finto di non vedere per proteggere. Tutto sarebbe accaduto fino alla stagione 2016-17 dell'Opera di ...

Agenzia_Ansa : #Molestie, nuove accuse a àPlacido Domingo. Altre 11 donne accusano di molestie la leggenda dell'opera Placido Domi… - Corriere : Molestie, altre nove donne accusano Placido Domingo - Agenzia_Ansa : Molestie, altre 11 donne accusano Placido Domingo -