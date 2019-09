Pistocchi sulla Juventus | ' Paratici è il grande sconfitto del mercato'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Ciò che è emerso in questo calcioestivo è stata la difficoltà nel vendere i calciatori per la maggior parte delle società di Serie A: le regole del Fair Play Finanziario hanno condizionato gli investimenti delle grandi società, con solo Barcellona e Real Madrid che hanno speso molto sul. Ad esempio l'Inter ha attuato diverse cessioni, ma quasi tutte in prestito con diritto di riscatto. Basti pensare alle situazioni di Nainggolan, Perisic, Joao Mario, Dalbert e Icardi. Anche laha avuto diverse difficoltà nelle cessioni, a fronte di unin entrata davvero importante. Sono arrivati De Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot e Buffon, questi ultimi tre a parametro zero, mentre per il difensore olandese ci sono voluti 75 milioni per acquistarlo dall'Ajax. Le cessioni sono state quelle di Joao Cancelo (incasso di 30 milioni più il cartellino di Danilo), Kean (30 ...

