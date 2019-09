Perché la nomina di Fraccaro ha creato malumori nel Pd

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'ultimo scoglio per la nascita del governo giallo-rosso è stata la scelta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Con l'iniziale braccio di ferro su due opzioni: il pentastellato Spadafora e il segretario generale di palazzo Chigi, Chieppa. L'ha spuntata nel 'rush finale' l'ex ministro delle Riforme, Fraccaro, dopo un confronto tra Conte e Di Maio. Ma al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di tenere le deleghe per sé, a partire da quella sui Servizi. Conte si aspetta ora numeri ampi per il voto di fiducia ed è pronto ad un 'tour' per promuovere il nuovo governo, soprattutto a Bruxelles dove si dovrà trattare per la manovra e per il portafoglio del commissario che spetta all'Italia (il nome è quello di Paolo Gentiloni, anche se M5s chiede che ci sia una scelta condivisa). L'ascesa di Fraccaro Il transito dal ministero dei Rapporti con il Parlamento al ...

