Pentathlon | Mondiali Budapest 2019 | Daniele Colasanti e Riccardo De Luca vanno in finale

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : tre azzurre in finale - fuori Aurora Tognetti : Si sono disputate le qualifiche femminili dei Mondiali di Pentathlon: a Budapest, in Ungheria, oggi tre azzurre sulle quattro ai nastri di partenza hanno ottenuto l’accesso alla finale iridata che venerdì metterà in palio per le prime tre classificate i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutte le azzurre qualificate hanno centrato l’obiettivo senza attendere i ripescaggi, ma sono rientrate direttamente tra le prime quindici ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : la staffetta maschile va alla Germania - solamente 14esima l’Italia : Dopo la prova opaca di ieri per quanto riguarda le ragazze, anche la staffetta maschile italiana chiude ben lontana dalle medaglie nella seconda giornata dei Mondiali 2019 di Pentathlon moderno di Budapest (Ungheria). L’Italia, che vedeva al via Alessandro Colasanti e Valerio Grasselli, infatti, non va oltre la 14esima posizione della gara a squadre, che ha visto il dominio della Germania, con Patrick Dogue e Alexander Nobis, che chiude ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : il Messico vince la staffetta femminile - l’Italia non conclude la prova ed è ultima : Inizia nel peggiore dei modi per l’Italia il Mondiale 2019 di Pentathlon moderno di Budapest (Ungheria). Nella giornata odierna si è partiti con la staffetta femminile alla quale partecipava la coppia composta da Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Le nostre rappresentanti non hanno concluso la loro prova, chiudendo in 13esima ed ultima posizione. La medaglia d’oro è andata al Messico con Mariana Arceo e ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Scatteranno quest’oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali senior di Pentathlon moderno, che si concluderanno sabato 7 settembre: si tratta di una rassegna iridata molto importante, che mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per ciascuna delle prove individuali. Si parte oggi, lunedì 2 con la staffetta femminile, mentre domani si terrà quella maschile. Si entrerà nel vivo poi con le specialità olimpiche, con le qualifiche ...

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : i convocati dell’Italia. Otto azzurri a caccia della qualificazione a Tokyo 2020 : Sono stati diramati i nomi degli azzurri convocati per i Mondiali senior di Pentathlon moderno, che si terranno a Budapest, in Ungheria dal 2 al 7 settembre: si tratta di una rassegna iridata molto importante, che mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per ciascuna delle prove individuali. Si parte lunedì 2 con la staffetta femminile, mentre il giorno seguente si terrà quella maschile. Si entrerà nel vivo poi con le qualifiche ...

Pentathlon - Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 : oro per Kseniya Klimiankova - 27esima Agnese Petricca : La bielorussa Kseniya Klimiankova ha vinto la medaglia d’oro nella prova individuale femminile dei campionati Mondiali Under19 di Pentathlon moderno di Sofia (Bulgaria). L’atleta classe 2001 ha concluso la sua prova con 1032 punti totali (251 nella scherma con 25 vittorie e 10 sconfitte, 254 nel nuoto nonostante il 26esimo tempo di 2:28.18, quindi 527 nella laser run con l’ottavo crono complessivo di 12:53.30) precedendo la ...

Pentathlon - Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 : Federico Alessandro e Giorgio Micheli vanno in finale tra gli under 19 : Prosegue a Sofia la rassegna iridata Youth A di Pentathlon moderno: nelle semifinali maschili Giorgio Micheli vince il Gruppo B e va in finale col miglior punteggio (1115), mentre Federico Alessandro è primo nel Gruppo C e passa all’atto conclusivo con il sesto score (1100). vanno invece fuori gli altri due azzurrini impegnati: Jacopo Maria Li Volsi è il secondo dei non qualificati dopo il 12° posto nel Gruppo C (1074), mentre è più ...

Pentathlon - Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 : Matteo Bovenzi 19° tra gli under 17 - Agnese Petricca in finale tra le under 19 : Si è chiusa oggi a Sofia la rassegna iridata Youth B di Pentathlon moderno: nella finale maschile 19° posto per Matteo Bovenzi, che totalizza 1053 punti. Oro all’egiziano Mohamed Moutaz con 1102, davanti allo svedese Jakob Rasmuson, secondo con 1086, ed al russo Kirill Manuilo, terzo con 1081. Contestualmente si sono svolte le qualifiche femminili della categoria Youth A, la cui kermesse mondiale durerà fino a mercoledì: va in finale ...

Pentathlon - Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 : Elisa Sala 34ma in finale tra le Under 17 : Sono proseguiti oggi a Sofia, in Bulgaria, i Mondiali Youth A & Youth B di Pentathlon: tra le Under 17 era in programma la finale femminile, con la presenza dell’azzurrina Elisa Sala, che conclude 34ma con 912 punti nella gara vinta dalla padrona di casa bulgara Svetla Zgurova, prima a quota 1006, davanti alle magiare Dorina Dobronyi e Sara Toth Dorka, rispettivamente seconda e terza a quota 1005. Nella staffetta mista tra gli Under ...

Pentathlon - Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 : Matteo Bovenzi in finale tra gli Under 17 : Sono proseguiti oggi a Sofia, in Bulgaria, i Mondiali Youth A & Youth B di Pentathlon: tra gli Under 17 erano in programma le semifinali maschili, con il passaggio all’atto conclusivo di uno solo degli azzurrini in gara, Matteo Bovenzi, che conclude 17° nel Gruppo B con 1042 punti ed è il secondo dei sei ripescati, mentre vengono eliminati Christian Arroyo Paniagua, 18° nel Gruppo A con 1022 e secondo degli esclusi dalla finale, e ...

Pentathlon - Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 : Elisa Sala in finale tra le Under 17 - settima l’Italia nella staffetta maschile Under 19 : Sono scattati oggi a Sofia, in Bulgaria, i Mondiali Youth A & Youth B di Pentathlon: tra le Under 19 erano in programma le semifinali femminili, con il passaggio all’atto conclusivo di una sola delle azzurrine in gara, Elisa Sala, che conclude nona nel Gruppo B con 941 punti, mentre vengono eliminate Sara Forti, 24ma nel Gruppo A, e Vittoria Bianco, 20ma nel Gruppo B. Tra gli Under 17 Italia settima nella staffetta maschile con Giorgio ...

Pentathlon - Mondiali Junior 2019 : Jean Baptiste Mourcia è oro nella prova individuale - indietro gli italiani : Il francese Jean Baptiste Mourcia ha vinto la medaglia d’oro nella finale della prova individuale dei Mondiali Junior 2019 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Drzonkow in Polonia. L’atleta transalpino ha dominato la scena grazie ad una ottima rimonta finale chiudendo con 1454 punti (227 nella scherma con 20 vittorie e 14 sconfitte, 286 nel nuoto con il tempo di 2:12.10, 286 nell’equitazione e 655 nella laser run che ...

Pentathlon - Mondiali junior 2019 : Adelina Ibatullina è oro nella prova individuale - sesta Alice Rinaudo : Adelina Ibatullina si aggiudica con pieno merito la medaglia d’oro nella prova individuale femminile ai Mondiali junior 2019 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Drzonkow in Polonia. L’atleta russa, infatti, ha condotto la gara sin dalle prime fasi, chiudendo con 1348 punti totali (236 nella scherma, 278 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 534 nella laser run) precedendo la britannica Kerenza Bryson con 1335 punti (244 ...

Pentathlon - Mondiali junior 2019 : tre azzurrini in finale - tre azzurrine in top ten nella scherma : A Drzonkow, in Polonia, si sono svolte oggi le qualificazioni maschili dei Mondiali di Pentathlon, che hanno visto passare all’atto conclusivo tre azzurrini dei quattro ai astri di partenza: avanti dal Gruppo A Giorgio Michel, 15° ed ultimo degli atleti qualificati direttamente alla finale mentre dal Gruppo B ottime prestazioni di Giorgio Malan, terzo, e Matteo Cicinelli, quinto. Non ce l’ha fatta purtroppo Stefano Frezza, 23° nel ...