Pd | Raggi deve aprire trattativa con utenti e dipendenti Capodarco

Pelonzi-Zannola-Battaglia : Raggi deve aprire tavolo : Roma – “Non si puo’ pensare di difendere e prendere in carico donne vittime di violenza e poi non agire di conseguenza con atti amministrativi e scelte politiche per evitare che l’ennesimo servizio sociale venga chiuso. Sulla questione del centro che accoglie le donne con minori di ‘Lucha y Siesta’ in municipio VII, dove da anni e’ peraltro attiva la collaborazione con il servizio sociale istituzionale, ...

Raggi : crisi Governo non deve fermare iter progetti e poteri speciali : Roma – “La crisi sara’ risolta da Conte e Mattarella nel migliore dei modi. Ma non vorrei che la crisi di Governo avesse ripercussioni sulla citta’ di Roma, soprattutto sulla questione dei rifiuti. Devono poi essere portati avanti anche altri temi come quello sui poteri speciali o i finanziamenti. Mi auguro che tutto cio’ venga portato avanti nell’interesse della Capitale”. È quanto ha annunciato il ...

Raggi : Zingaretti deve prorogare ordinanza fino a dopo settembre : Roma – “È necessario che l’ordinanza di Zingaretti sia prorogata anche dopo settembre, perche’ c’e’ necessita’ di altri spazi per il conferimento. Da settimane chiedo una riunione della nuova cabina di regia. Sui rifiuti siamo allineati dal punto di vista politico, il punto e’ tecnico”. È quanto ha annunciato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa in ...

Grancio : Raggi deve mostrare veri dati su indifferenziata : Roma – “E’ ora che la sindaca esibisca in Assemblea capitolina i dati reali sulla raccolta differenziata nella Capitale. I romani hanno pagato nel 2018 184 milioni di euro per il trattamento differenziato della frazione umida, della carta, della plastica e dell’alluminio, ma una parte significativa di questi materiali e’ in realta’ finita in discarica o incenerita perche’ contaminata da materiali ...

Patuanelli : è merito di Raggi se ora anche Casapound deve rispettare legge : Roma – “Oggi il sindaco di Roma Virginia Raggi ha fatto un atto straordinario, nella sua normalita’. Ha notificato un verbale per attestare l’irregolarita’ della scritta affissa sopra il portone di uno stabile. Cosa c’e’ di straordinario? Che quello stabile e’ la sede di Casapound, l’organizzazione di estrema destra che da anni occupa abusivamente il palazzo con il benestare di tutte le ...

Figliomeni : Raggi deve scongiurare licenziamenti plurimi : Roma – “Dopo le tante interrogazioni, mozioni ed atti presentati in Campidoglio per cercare di tutelare e migliorare la societa’ che si occupa di un settore delicato del trasporto pubblico romano, oggi non abbiamo avuto risposte tranquillizzanti da parte dell’Amministratore Unico sul futuro di Roma Metropolitane e conseguentemente dei circa 50 lavoratori di cui e’ stato chiesto il licenziamento. E ulteriori ...

Rocca : Raggi deve chiarire su Tmb Salario : Roma – “Ieri sera in una nota trasmissione e’ andato in onda un servizio sul Tmb del Salario, quello che mesi fa ando’ in fiamme e che secondo la Raggi ha mandato il tilt il sistema della raccolta dei rifiuti. Nel servizio un dipendente di Ama del quale ovviamente non si vedeva il volto ha fatto chiaramente intendere che i camion ancora entrano pieni e escono vuoti e che i compattatori oggi siano in funzione?. Cosa vuol ...

Battaglia : Raggi deve aprire tavolo anche con Municipi per servizi : Roma – “Via Schiavonetti e via Sandro Penna: sono questi i quadranti del quartiere Tor Vergata nel Municipio VII in cui la sindaca Raggi ha deciso ieri, in una riunione alla presenza dei presidenti di Municipio, di allestire due zone di trasbordo rifiuti tra le 12 elencate per tutta la citta’. Una scelta su cui chiediamo chiarezza, a partire da dove esattamente saranno posizionate queste aree, e anche trasparenza nel rispetto ...