Paola Pisano nominata ministro dell’innovazione tecnologica del governo Conte bis

Governo Conte 2 - chi è la ministra dell’Innovazione Paola Pisano : assessore a Torino - Di Maio la voleva capolista alle Europee ma lei rifiutò : Luigi Di Maio le aveva chiesto di essere capolista alle Europee nella circoscrizione Nord Ovest, ma lei aveva rifiutato per continuare nel suo lavoro di assessora all’Innovazione e Smart City del Comune di Torino. Ora però Paola Pisano entra nel Governo Conte 2 e diventa responsabile dell’Innovazione, neonato ministero senza portafoglio. Appena qualche giorno fa, a fine agosto, Palazzo Chigi ha istituito il nuovo dipartimento del ...

