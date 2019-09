Pallavolo – Ancora bene gli azzurri | battuta la Finlandia anche nel secondo test match

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Successo per glinelcon laSuccesso per l’Italia che vincela seconda amichevole in programma a Cavalese battendo la3-0 (25-23, 25-20, 25-15) e aggiudicandosiil set supplementare giocato al termine della gara (25-22). Fino a sabato glisaranno in collegiale nella Val di Fiemme, mentre lunedì partiranno alla volta di Montpellier dove affronteranno la prima fase dei Campionati Europei in programma dal 12 al 29 settembre. Per questoi due coach operano qualche cambio in avvio di gara. Il ct Gianlorenzo Blengini sceglie di affidarsi a Russo, Giannelli, Juantorena, Anzani, Zaytsev, Lanza e al libero Colaci. Coach Joel Banks schiera Siltala, Siirila, Sivula, Ronkainen, Kaurto, Tervaportti e il libero Kerminen. Parte subito col piede giusto l’Italia che si porta in vantaggio (3-0) e mantiene a ...

ailinon80 : RT @CarlottaRossi11: #Pallavolo #Volleyball #Azzurri - L'Italia ha battuto ancora la Finlandia - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #Volleyball #Azzurri - L'Italia ha battuto ancora la Finlandia - iVolleymagazine : #Pallavolo Azzurri - L'Italia ha battuto ancora la Finlandia -