Palermo e Foggia in esclusiva su Eleven Sports

Serie D - ufficiale : Palermo e Foggia sbarcano su Eleven Sports! [INFO E PREZZI] : E’ ufficiale. Così come comunicato dalla stessa piattaforma sulla propria pagina Facebook, Palermo e Foggia sbarcano su Eleven Sports, il noto portale che si occupa di trasmettere tutte le partite di Serie C. Le due nobili decadute, ripartite dal dilettantismo dopo le rispettive mancate iscrizioni, avranno molto più seguito del previsto grazie ai pacchetti che trasmetteranno le gare in casa ed in trasferta. Così come evidenziato ...

Serie D - caos Foggia e Palermo sui diritti tv : Serie D diritti tv – caos in Serie D per quanto riguarda i diritti televisivi. Secondo quanto appreso dall’agenzia “Adnkronos”, il Foggia e il Palermo, le due piazze principali della Lega Dilettanti della prossima stagione, non avranno la copertura nazionale delle rispettive gare della prima giornata di campionato. Si tratta di due squadre che hanno […] L'articolo Serie D, caos Foggia e Palermo sui diritti tv è stato realizzato da ...

Serie D - i gironi per la prossima stagione : il Foggia nel gruppo H - il Palermo in quello I : I gironi DI Serie D – Si avvicina una stagione importantissima valida per il campionato di Serie D, una stagione che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Presenti tante piazze prestigiose e con un grande seguito di tifosi, in particolar modo la squadra più importante è sicuramente il Palermo, i rosanero sono stati costretti a ripartire dal campionato di Serie D dopo la mancata iscrizioni in Serie B, adesso è ...

Collegio Garanzia respinge ricorsi Palermo e Foggia : Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, al termine della sessione di udienze, presieduta dal presidente Frattini, ha respinto il ricorso presentato il 14 giugno 2019, dal Palermo contro la societa' Frosinone Calcio e la Figc, e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/O l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Figc del 9 aprile ...

Palermo e Foggia - il Collegio di Garanzia respinge i ricorsi : Il Collegio di Garanzia dello Sport, a sezioni Unite, ha respinto entrambi i ricorsi presentati dal Palermo. Il primo riguardava la finale di ritorno dei playoff di Serie B 2017/2018 giocata contro il Frosinone e vinta dalla squadra ciociara con conseguente promozione al massimo campionato italiano, presentato per via dei presunti comportamenti antisportivi della squadra avversaria. L’altro ricorso riguardava i 20 punti di ...