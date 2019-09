Pagelle Armenia-Italia 1-3 | i voti della partita | Pellegrini e Belotti decidono la sfida

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’sconfigge per 3-1 l’in trasferta, rimane a punteggio pieno dopo cinque giornate nel gruppo J ed ipoteca la qualificazione agli Europei 2020. Gli azzurri fanno molta fatica non incantando dal punto di vista del gioco anche a causa di una condizione fisica ancora da affinare, riuscendo comunque a spuntarla anche grazie alla discutibile espulsione di Karapetyan a fine primo tempo. Decisivi, deludono a centrocampo Jorginho e Barella. Di seguito letra1-3Donnarumma 5,5: Subito sicuro dopo pochi minuti sulla conclusione al volo di Karapetyan, non perfetto sul diagonale vincente dell’attaccante in forza al Sochi dopo 11′. Per il resto del match non viene più impegnato anche grazie alla superiorità numerica degli azzurri. Florenzi 5,5: Ha sempre bisogno del ...

CalcioWeb : #ArmeniaItalia 1-3, le #pagelle di CalcioWeb ?? #Chiesa Narciso, bene #Belotti e #Pellegrini ?? - junews24com : Pagelle Armenia-Italia, Euro 2020: TOP e FLOP dopo il primo tempo -