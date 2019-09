Pagelle Armenia-Italia 1-3 | i voti della partita | Pellegrini decide la sfida | male

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019)1-3Donnarumma 5,5: Subito sicuro dopo pochi minuti sulla conclusione al volo di Karapetyan, non perfetto sul diagonale vincente dell’attaccante in forza al Sochi dopo 11′. Per il resto del match non viene più impegnato anche grazie alla superiorità numerica degli azzurri. Florenzi 5,5: Ha sempre bisogno del raddoppio di un suo compagno per limitare Ghazaryan sulla fascia, col passare dei minuti l’alza il baricentro ed il capitanoRoma mantiene la posizione senza essere coinvolto con continuità nella manovra. Impreciso nelle rare occasioni in cui arriva sul fondo. Bonucci 6: Paga dazio in avvio disubendo la fisicità di Karapetyan nel gioco aereo, in seguito cresce insieme alla squadra e provoca il secondo giallopunta avversaria accentuando il presunto colpo ricevuto sul volto. Autore del cross che porta ...

