Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma, 05 settembre 2019. "Auguri di buonal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, al Ministro per loEconomico Stefano Patuanelli, al Ministro per l'Innovazione Paola Pisano e alla squadra di Ministri che si apprestano a ricevere la fiducia dei due rami del Parlamento italiano" - dichiara Luca De Dominicis, fondatore e Presidente di AIV - Accademia Italiana Videogiochi. "Auguriamo ai Ministri di poter raggiungere gli obiettivi prefissati e ci rendiamo disponibili fin da subito a illustrare i punti di forza del settore in cui operiamo, parte di un'che produce in Italia un giro d'affari superiore a 1,7 miliardi di euro e che offre costantemente nuoveper i giovani" - prosegue De Dominicis. "Siamo convinti che nella creazione di progetti competitivi incentrati sulloe l'applicazione delle ...

Eurogamer_it : Nuovo Governo\AIV: l'industria videoludica è opportunità di sviluppo e lavoro -