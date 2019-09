Nuovo governo | Juncker si congratula con Conte e avverte | ' Questa fase importante per Ue'

Le prime cose di cui dovrà occuparsi il Nuovo governo : L'aumento dell'IVA previsto per l'anno prossimo e i soldi da trovare per tagliare il "cuneo fiscale", ma anche la questione delle autonomie regionali e l'immigrazione

Sondaggi elettorali - il Nuovo governo Conte ha gli stessi voti del centrodestra : La supermedia dei Sondaggi realizzata da YouTrend per Agi evidenzia la crescita dei consensi per le forze che formano il nuovo governo Conte: in aumento soprattutto M5s e Pd. Insieme a Leu, i tre partiti godono più o meno degli stessi consensi del centrodestra formato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.Continua a leggere

Chi è Nunzia Catalfo il Nuovo Ministro del Lavoro del governo Conte Bis : Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del governo Conte Bis Il Conte bis è ufficialmente nato: dopo aver sciolto la riserva, Conte è salito al Quirinale nella mattinata del 5 settembre con tutta la squadra dei ministri. Ovviamente ci sono molte novità rispetto all’esecutivo anteriore, sostenuto da una maggioranza diversa. La stessa squadra dei 5 Stelle è cambiata: tra le uscite illustri, Danilo Toninelli (MIT) e Giulia ...

Nuovo governo Conte bis : non solo clima - i temi dell’agenda ambientale [GALLERY] : Sbatte i tacchi e si mette sull’attenti davanti al presidente Sergio Mattarella il generale Sergio Costa, confermato al suo posto al ministero dell’Ambiente nel Conte 2. Con il giuramento di oggi parte l’azione del Nuovo esecutivo. E l’ambiente, nell’intesa della nuova maggioranza, appare tra le priorità del programma. Dal mondo delle associazioni ambientaliste arrivano al ministro gli auguri di buon lavoro e ...

"Il Nuovo governo M5S-Pd-LeU? Un'occasione per i ceti popolari" : Il nuovo governo giallo-rosso può essere "una grossa occasione" per tornare ad occuparsi e per risollevare le condizioni di vita dei ceti popolari, i più colpiti dalle misure di austerita'. Può essere, altresì, "una occasione storica" per imprimere una svolta radicale... Segui su affaritaliani.it

Governo : Cgil Sicilia - 'Regione cerchi dialogo con Nuovo esecutivo' (2) : (AdnKronos) - "Come sempre le nostre valutazioni si atterranno al merito dell’azione di Governo" sottolinea il sindacato che segnala comunque "la necessità di puntare sullo sviluppo delle infrastrutture per cambiare il volto della Sicilia e sul rilancio dell’industria". Fra le opere fondamentali il

Governo : Cgil Sicilia - 'Regione cerchi dialogo con Nuovo esecutivo' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Ora si inaugurino corretti rapporti istituzionali Stato-Regione con l’obiettivo innanzitutto di fare fronte, attraverso l’accordo con lo Stato, alla crisi finanziaria". Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino nel giorno del giuramento del nuovo gov

Governo : Cgil Sicilia - ‘Regione cerchi dialogo con Nuovo esecutivo’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Ora si inaugurino corretti rapporti istituzionali Stato-Regione con l’obiettivo innanzitutto di fare fronte, attraverso l’accordo con lo Stato, alla crisi finanziaria”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino nel giorno del giuramento del nuovo Governo giallorosso. “Al Governo regionale – aggiunge – spetta ora di cercare il dialogo col ...

Governo : Cgil Sicilia - ‘Regione cerchi dialogo con Nuovo esecutivo’ (2) : (AdnKronos) – “Come sempre le nostre valutazioni si atterranno al merito dell’azione di Governo” sottolinea il sindacato che segnala comunque “la necessità di puntare sullo sviluppo delle infrastrutture per cambiare il volto della Sicilia e sul rilancio dell’industria”. Fra le opere fondamentali il raddoppio ferroviario Catania-Palermo-Messina, il completamento della Caltanissetta-Agrigento e della ...

Nuovo governo - flat tax per le partite Iva a rischio : cosa succede se l'aboliscono? : Il regime forfetario introdotto l'anno scorso per chi ha un reddito entro i 65mila euro potrebbe essere cancellato. Ecco come comportarsi

Chi è Dario Franceschini - Nuovo ministro beni culturali del governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Di Bella verso Rai1 e Sangiuliano... Il Nuovo governo cambia i direttori : L'dd Fabrizio Salini può dormire sonni tranquillissimi, in quanto brillante (e strategica) espressione delle due anime (dem e grillina) Segui su affaritaliani.it

Travaglio sul Nuovo governo : 'Imbarazzante endorsement di Lady Bce su Gualtieri' : Il nuovo governo ha visto la luce con le nomine di Giuseppe Conte e il giuramento davanti al Presidente della Repubblica. Presto sarà il momento di iniziare a lavorare per il bene dell'Italia, ma questo è anche il momento in cui piovono i commenti su quelle che sono state le scelte del premier incaricato di formare il nuovo esecutivo. Marco Travaglio ha, come al solito, affidato la sua opinione all'editoriale apparso sulla prima pagina de Il ...

Il Nuovo governo ha giurato - iniziato il primo Consiglio dei ministri : La cerimonia di presentazione da Mattarella. Lunedì previsto il voto di fiducia alla Camera, martedì toccherà al Senato