Nuovo governo | flat tax per le partite Iva a rischio | cosa succede se l' aboliscono?

Chi è Dario Franceschini - Nuovo ministro beni culturali del governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Di Bella verso Rai1 e Sangiuliano... Il Nuovo governo cambia i direttori : L'dd Fabrizio Salini può dormire sonni tranquillissimi, in quanto brillante (e strategica) espressione delle due anime (dem e grillina) Segui su affaritaliani.it

Travaglio sul Nuovo governo : 'Imbarazzante endorsement di Lady Bce su Gualtieri' : Il nuovo governo ha visto la luce con le nomine di Giuseppe Conte e il giuramento davanti al Presidente della Repubblica. Presto sarà il momento di iniziare a lavorare per il bene dell'Italia, ma questo è anche il momento in cui piovono i commenti su quelle che sono state le scelte del premier incaricato di formare il nuovo esecutivo. Marco Travaglio ha, come al solito, affidato la sua opinione all'editoriale apparso sulla prima pagina de Il ...

Il Nuovo governo ha giurato - iniziato il primo Consiglio dei ministri : La cerimonia di presentazione da Mattarella. Lunedì previsto il voto di fiducia alla Camera, martedì toccherà al Senato

Nuovo governo - suona la campanella del Conte bis : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte come di rito ha suonato la campanella che segna l'inizio delle riunioni del...

Governo Conte 2 - dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del Nuovo esecutivo : dopo il giuramento al Quirinale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i suoi ministri si sono messi in posa per la foto di rito, quella di gruppo, con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. dopo lo scatto di famiglia tradizionale, c’è stato un supplemento di foto: le ministre ne hanno fatto una con Mattarella e Conte. L'articolo Governo Conte 2, dopo il giuramento la foto con Mattarella e le ministre del nuovo esecutivo proviene ...

Nuovo governo Conte - ecco i ministri : Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio ha sciolto la riserva e presentato la lista dei ministri del Nuovo esecutivo giallorosso. Tra riconferme e novità più o meno previste

Il Nuovo governo giura al Quirinale : 10.07 A partire dal premier Conte, il nuovo governo giura fedeltà alla Repubblica di fronte al presidente Mattarella, al Palazzo del Quirinale. "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione", le parole che il presidente del Consiglio e i membri dell'esecutivo pronunciano nel Salone delle Feste, poi la firma dell'atto ufficiale.

"Dalla padella alla brace" : Forza Italia contro il Nuovo governo - ma il piano è logorare Salvini : Berlusconi sarebbe convinto che ora Fi deve marcare le differenze dalla Lega e approfittare del calo di consensi di Salvini...

La linea di Conte per il Nuovo governo : «Palazzo Chigi non sarà più il Vietnam di un’alleanza» : L’ambizione del presidente del Consiglio è quella di affermare un profilo con maggiore peso politico