Nuova Opel Astra aumenta la sua efficienza aerodinamica

Opel Corsa : tutto quello che c’è da sapere sulla Nuova generazione : Pronta per essere presentata al Salone di Francoforte la sesta generazione di Opel Corsa , la piccola della casa di Rüsselsheim. Novità assoluta, tra le motorizzazioni anche la 100% elettrica ed è già ordinabile in Italia

Nuova Opel Corsa : i prezzi e via agli ordini : A pochi giorni dalla presentazione della versione elettrica e delle motorizzazioni benzina e Diesel, Opel annuncia i prezzi in Italia di Nuova Corsa, più efficiente, più avanzata e più dinamica. La compatta cinque porte del costruttore tedesco, lunga 4,06 metri, offre una guida sportiva e appassionante in virtù della massa ridotta e della seduta bassa.