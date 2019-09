Nissan - Compensi indebiti per il ceo Saikawa

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'attuale ceo della, Hiroto, ha ammesso di aver percepitopiù alti del previsto grazie a un sistema di incentivi gestito internamente dall'azienda. Dopo il caso Carlos Ghosn, un altro scandalo potrebbe coinvolgere il management della Casa giapponese, che dovrebbe discutere la questione in un consiglio di amministrazione in programma il 9 settembre, secondo quanto riportato da alcuni media locali.Le procedure parevano corrette. In base alla ricostruzione di unindagine interna, una metodologia di remunerazioni legata agli stock azionari ha generato, per il numero uno della, una retribuzione superiore al dovuto, quantificabile in decine di milioni di yen.ha dichiarato che la gestione di tale remunerazione si basava su procedure errate, ma ha anche aggiunto di non essere a conoscenza di tale malfunzionamento.Una circostanza pregressa. Il manager ...

