Nazionale | Mancini a tutto campo | la formazione | gli infortuni e le novità su Balotelli

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) “Nessuna partita va sottovalutata, tantomeno una partita che si presenta dopo quattro mesi di inattività da parte nostra. Ci saranno più problemi del solito”. Sono le dichiarazioni di Roberto, commissario tecnico, in vista della partita contro l’Armenia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Ai microfoni di Rai Sport ha annunciato che “gioca Bernardeschi. Lui ha grandi qualità tecniche e fisiche, vero che non ha giocato le prime due gare in campionato ma con noi è rodato e conosce bene quello che deve fare, quindi pensiamo possa essere la scelta migliore”. “Ci piacerebbe – ha proseguito– inserire nel gruppo altri giocatori che in questo momento stanno facendo molto bene, ma ci sarà tempo per questo. L’importante è che chi è qui continui a migliorare e a fare esperienze più importanti rispetto al passato, ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Mancini: “A livello fisico l’#Armenia ???? è più avanti di noi, vogliamo qualificarci il prima poss… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Domani (ore 18 italiane – diretta su Rai 1) #Azzurri in campo a #Yerevan per conquistare il 5° succes… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione a #Euro2020 contro… -