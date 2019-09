Mountain Bike | Coppa del Mondo 2019 | a Snowshoe l’ultimo appuntamento della stagione

Da Palermo a Messina in Mountain Bike - traguardo raggiunto [GALLERY] : Sono arrivati stamattina a Messina, dopo aver percorso 435 chilometri con un dislivello complessivo di 12.000 metri, i nove atleti della “Asd Margi bikers” partiti domenica mattina da Palermo per percorrere in mountain bike la “Via Francigena per le montagne”. Solo due ore di ritardo, rispetto alla tabella di marcia che prevedeva cinque giorni di pedalate, “dovute al maltempo che ha reso il percorso più difficoltoso del previsto” sottolinea il ...

Mountain Bike - Mondiali 2019 : Italia opaca e piuttosto sfortunata : Si sono chiusi nella giornata di ieri i Mondiali di Mountain Bike 2019 in programma a Mount Saint Anne, Canada. Un’edizione non particolarmente fortunata per i colori azzurri che faranno ritorno con una sola medaglia, vale a dire il bronzo di Andrea Emanuel Vittone. Potevano tranquillamente essere due se Gerhard Kerschbaumer non fosse ricoperto di sfortuna proprio mentre era a 500 m dalla conferma dell’argento conquistato dodici mesi ...

Mountain Bike - Mondiali di Downhill 2019 : inarrestabile Loic Bruni - il francese conquista il quarto titolo iridato in carriera : Anche quest’anno non c’è stato niente da fare contro Loic Bruni nel Campionato Mondiale di Mountain bike specialità Downhill. Il francese, in quel di Mont-Sainte-Anne, Canada, ha conquistato il suo quarto titolo iridato, il terzo consecutivo. Ora, nel medagliere, solo il connazionale Nicolas Vouilloz, 7 volte oro tra il 1995 e il 2002, gli sta davanti. Oltretutto Bruni, proprio come Vouilloz, non è mai salito su un gradino diverso ...

Mountain Bike - Mondiali 2019 : ottavo titolo iridato per Nino Schurter. Beffa per Kerschbaumer - buca quando era secondo : A Mont-Sainte-Anne, Quebec, in Canada, la gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di Mountain bike rispetta i pronostici della vigilia e vede sul gradino più alto del podio per l’ottava volta, quinta consecutiva, l’elvetico Nino Schurter, che vince, centrando, così l’ennesimo iride in carriera, precedendo il connazionale Mathias Flueckiger, mentre la sfortuna colpisce l’azzurro Gerhard Kerschbaumer, che buca nel ...

LIVE Mountain Bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Schurter solo al comando - Kerschbaumer ci prova per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Grande accelerazione di Kerschbaumer che vuole rientrare subito nella zona medaglie. 21.48 Passaggio al fine del quinto giro. Schurter guida con 40″ sui più immediati inseguitori, Cink, Tempier e Carod. Kerschbaumer è a 10″ dalle medaglie. 21.46 FORATURA PER TEMPIER! Il francese era secondo ora si ritrova dietro alla lotta per le medaglie. 21.45 Cink allunga nel gruppo degli ...

LIVE Mountain Bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Schurter e Flueckiger fanno il vuoto - italiani inseguono a 35? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 Continua l’azione di Flueckiger e Schueter, ma tornano sotto Tempier e Avancini. 21.24 Schurter e Flueckiger hanno fatto il vuoto, 10″ su Avancini e Tempier. italiani a 35″ in ottava e decima piazza. 21.22 Questa volta però risponde in maniera molto brillante Flueckiger. 21.21 Tutto come nel giro precedente, lo svizzero fa il vuoto e poi si ferma. 21.20 ATTACCO DI ...

LIVE Mountain Bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Luca Braidot nel gruppo di testa con Schurter e Avancini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 Il primo inseguitore è Avancini ma sembra non tenere il ritmo del sette volte campione del mondo. 21.08 SGASATA DI Schurter! Lo svizzero fa il vuoto dietro di sé, vedremo se qualcuno avrà le gambe di stargli dietro. 21.06 RICONGIUNGIMENTO! Gerhard Kerschbaumer con una splendida azione ha recuperato 24″ sulla testa è ancora in corsa per la medaglia. 21.05 Siamo nel corso del ...

LIVE Mountain Bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer sfida Nino Schurter : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Il ceco Cink ha preso la testa e sta facendo il ritmo. Rimangono più coperti gli azzurri, nono Braidot e dodicesimo Kerschbaumer. 20.48 Dopo il giro di lancio è iniziata la prima di sette tornate. 20.47 Caduta a centro gruppo, nessuna conseguenza. 20.46 Il primo a prendere la testa è stato Avancini, qualche metro più indietro Kerschbaumer e Braidot. 20.45 PARTITI! 20.44 Tutto pronto per ...

LIVE Mountain Bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer sogna una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Cross Crountry Elite maschile valida per i Mondiali di Mountain bike 2019. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Cross Country Elite maschile dei Mondiali di Mountain bike. In Canada, più precisamente a Mount Saint Anne nello stato di Quebec, è tutto pronto per la rassegna iridata sulla specialità olimpica a meno di un anno dai ...

Mountain Bike - Mondiali 2019 : trionfo di Pauline Ferrand-Prevot - sul podio anche Jolanda Neff e Rebecca McConnell. Lontane le azzurre : La francese Pauline Ferrand-Prévot conquista il titolo nel cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. A Mont-Saint-Anne (Canada) la 27enne nativa di Reims si laurea per la seconda volta in carriera campionessa iridata, quattro anni dopo il successo a Vallnord 2015. La transalpina ha dominato nella seconda parte di gara, superando le rivali con una grande progressione e andandosi a prendere la vittoria in solitaria con 43” di vantaggio ...

Mountain Bike - Mondiali 2019 : Nino Schurter a caccia dell’ennesimo titolo - Gerhard Kerschbaumer cerca l’impresa : Questa sera alle ore 20.45 italiane si svolgerà a Mont-Saint-Anne (Canada) la gara Elite maschile del cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. Sarà la prova più attesta di questa manifestazione, con i migliori biker del pianeta che si sfideranno per conquistare l’ambita maglia iridata. Il percorso è di 4 km e presenta due salite impegnative nel finale, su cui potrebbe arrivare l’azione decisiva. Bisognerà prestare particolare attenzione ...

Mountain Bike - Mondiali 2019 oggi : orari - programma - tv e streaming : Dopo tre giorni di intense gare giovanili, unite alla Mixed Relay è finalmente arrivato il giorno degli Elite nel Cross Country ai Mondiali di Mountain bike 2019 in programma in questi giorni a Mount Saint Anne (Canada). oggi (31 agosto) verranno assegnati i titoli iridati in quella che è a tutti gli effetti una disciplina olimpica. I campioni uscenti, lo svizzero Nino Schurter e la statunitense Kate Courtney, metteranno in palio il loro titolo ...

Mountain Bike - Mondiali 2019 : bronzo per Andreas Emanuele Vittone tra gli Juniores! Titolo al britannico Charlie Aldridge : Andreas Emanuele Vittone conquista una splendida medaglia di bronzo tra gli Juniores nel cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. Sul circuito di Mont-Saint-Anne (Canada) il campione italiano di categoria è stato grande protagonista, lottando fino all’ultimo per la vittoria e riuscendo a salire sul podio con una prestazione eccellente. Il 17enne nativo di Aosta regala così all’Italia la prima medaglia di questa rassegna iridata e centra ...