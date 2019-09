MotoGp – Jorge Lorenzo smentisce i rumors? L’indizio social sulla sua presenza al Gp di

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019)al Gp di San Marino: il maiorchino sarà in pista a Misano? La risposta suiDa qualche giorno il mondo dellachiacchiera per unlanciato dalla stampa tedesca riguardante. In Germania si vocifera che il maiorchino della Honda potrebbe saltare le gare di Misano e Aragon a causa della sua condizione fisica.ha terminato in anticipo i suoi test di Misano a causa di qualche dolore di troppo e per preservare la sua forma in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, ma per la stampa spagnola il pilota della Honda non ce la farà. Arriva daiuna smentita di: il maiorchino ha infatti pubblicato le foto di un allenamento in bici insieme al giovane Tony Arbolino, scrivendo “occhi sul Gp di Misano“. Un palese segno delladel maiorchino nel weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di ...

