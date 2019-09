Mostra del Cinema di Venezia | A Herdade film convincente e coinvolgente che ricorda alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) Diportoghesi siamo a digiuno da sempre. Se non fosse stato per le meteore tipicamente festivaliere di Manoel De Oliveira, Joao Cesar Monteiro, e di recente Pedro Costa e Miguel Gomes, non sapremmo praticamente nulla della culturatografica di questo paese. Una specie di casella vuota tra Spagna e Stati Uniti. Per riparare ad una assurda lacuna ecco che a76, in Concorso, arriva A(in italiano La Tenuta). Non il classicoampolloso come caricatura da visione accigliata da festival vuole. Bensì una solenne epopea familiare intrecciatatrasformazione di 50 anni di storia patria che l’accompagnano: 14mila ettari a riso, grano, mais, segale a sud del fiume Tago. Masse di contadini nei campi come in Novecento, casolari immensi a perdita d’occhio, e al centro l’erede del fondo, il padrone Joao Fernandes (un monumentale Albano Jeronimo), ricco possidente ...

