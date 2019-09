Morto per infarto | a 30 anni | il figlio di Cafu

Dramma per Cafu - è Morto per un infarto il figlio Danilo : Dramma per Cafu. Il figlio maggiore dell’ex giocatore brasiliano di Milan e Roma Danilo Feliciano de Moraes, è morto a causa di un infarto. Si è sentito male quando giocava a pallone a casa della sua famiglia a Barueri, nell’area metropolitana di San Paolo. Aveva trent’anni. https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1169512327496032258 Ha detto a un amico che era con lui di non sentirsi bene dopo aver giocato per una decina di minuti. È stato ...

Calabria : fulmine colpisce un bivacco a Santa Caterina - Morto un operaio forestale : L'ennesima tragedia causata dai temibili fulmini si è consumata in Calabria, precisamente a Santa Caterina dello Jonio, in località Catarinella (CZ). Il 1 settembre due operai forestali si...

Tragedia per Cafu : figlio Morto mentre gioca a calcio in giardino : Il figlio di Marcos Cafu, Danilo, è morto all'età di 30 anni: il ragazzo è stato stroncato da un infarto mentre giocava a...

Latina - Ugl : sicurezza deve diventare priorità - altro operaio Morto : Roma – “Ieri la tragedia a Fondi, oggi un altro episodio a Latina, in pieno centro, dove un uomo e’ morto cadendo da un’impalcatura. Un elenco ormai infinito, vittime quotidiane sul lavoro. E’ arrivato il momento di mettere la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le piu’ urgenti priorita’ in agenda, un tema che mi auguro il nuovo Governo affrontera’ con senso di responsabilita’. ...

Entra in casa per rubare e vede che il proprietario di casa è Morto - cosa accade : Un ladro si è intrufolato in un appartamento per rubare. Ha girato la casa in cerca di oggetti preziosi ma, quando è arrivato in cucina ha fatto una scoperta terribile: la proprietaria, una donna di 73 anni, era morta . L’uomo, per lo spavento, ha gettato a terra alcune cose che aveva deciso di portare via ed è fuggito terrorizzato. Quando qualche giorno dopo i vicini di casa si sono insospettiti e che la donna non uscisse più di casa e hanno ...

Inondazione in Kenya : 1 Morto - 6 dispersi : 22.04 Sei turisti e la loro guida keniota sono stati spazzati via da un'Inondazione nelle gole del Parco nazionale di 'Hell's Gate', famoso per essere uno degli scenari del film 'Tomb Raider'. Lo si è appreso da un ufficiale del Servizio keniano della fauna selvatica, il Kws, Kenyan Wildlife Service. E' stato trovato un cadavere e le altre 6 persone scomparse sono "presumibilmente morte",ha detto un funzionario del Kws. La ricerca dei corpi è ...

Napoli - Morto nei campi per un malore : lavorava in nero : Pasquale Fusco, bracciante di 55 anni, raccoglieva meloni a Varcaturo per 40 euro. Denunciato il titolare dell'azienda agricola per sfruttamento e omicidio colposo

Gabriele Puccia Morto in Valpolicella. L'ultimo video : «Mi sono perso. Chiedo scusa a tutti» : «Nel caso andasse tutto male, e qua faccio le corna, Chiedo scusa a tutte le persone alle quali ho fatto del male, Chiedo scusa a chi ho tradito». Gabriele Puccia, 27 anni, fisioterapista...

Gazzetta : “Il campionato non è nato Morto. Il Napoli ha capito che serve fame per battere le Juve» : Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport scrive che da Torino arriva la notizia che il campionato non è nato morto. E scrive: «Il Napoli ieri ha imparato definitivamente la lezione più importante: se vuoi strappare dal petto della Juve il triangolino, per prima cosa devi pareggiare la sua fame, la sua rabbia agonistica. E infatti il Napoli che ha giocato la seconda partita era una squadra affamata, arrabbiata, orgogliosa, sulle ali di Lozano, ...

Tragico schianto mentre tornano a casa per il fine settimana : un operaio Morto e 5 feriti in A1 : La tragedia sull’autostrada A1, all'altezza dello svincolo di Villa Costanza, a Scandicci, nella città metropolitana di Firenze. Per cause ancora da accertare, il furgone su cui viaggiavano ha improvvisamente sbandato, urtando prima una barriera di protezione per poi ribaltarsi più volte lungo la carreggiata.Continua a leggere

Tyler Skaggs - giocatore di baseball dei Los Angeles Angels - è Morto per overdose accidentale di oppioidi e alcol : Secondo il rapporto dell’autopsia effettuata sul corpo di Tyler Skaggs, il giocatore di baseball dei Los Angeles Angels trovato morto lo scorso 2 luglio nella sua stanza di albergo a Dallas, dove si trovava in trasferta con la squadra, il lanciatore californiano