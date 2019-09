Morto il giovane investito dal treno Il testimone | “Dei ragazzi ridevano dicendo | ‘Che

Con lo scooter contro un palo - Morto giovane nel teatino : Chieti - E' morto nella tarda serata di domenica un giovane di 25enne in un incidente stradale avvenuto a Filetto (Chieti), il giovane Denis Di Giorgio, era alla guida di uno scooter, quando per cause al vaglio degli investigatori, è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un palo. I soccorsi seppure immediati, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del giovane Sulla dinamica dell'incidente indagano i ...

Morto da 45 giorni - la moglie per vendetta non lo seppellisce l’aveva tradita con una giovane colombiana alla quale aveva lasciato in eredità due lussuosi appartamenti : La vendetta è un piatto da servire freddo. Forse in questo caso fin troppo freddo. Il cadavere di un uomo giace in una cella frigorifera di un obitorio da 45 giorni. La moglie ha dichiarato sui giornali che non ha nessuna intenzione di seppellire il proprio marito, perché prima che morisse l’uomo l’aveva tradita con una giovane e prorompente colombiana. Il defunto era un architetto di mezza età molto conosciuto in un paesino ...

Tragedia fuori dalla discoteca - giovane accoltellato durante una rissa : è Morto : Un ragazzo, di cui non è ancora nota l'identità, è stato ucciso nella notte tra domenica e elunedì nei pressi di una...

Il giallo del giovane scomparso 10 giorni fa a Mottola e trovato Morto : A dieci giorni dalla scomparsa, è stato ritrovato oggi senza vita Domenico Bello, 32enne di Mottola. E' giallo per ora sulla sua morte. Oltre a quella del suicidio gli inquirenti vagliano l'ipotesi dell'omicidio. Il cadavere è stato rinvenuto da due vigilantes in servizio di perlustrazione ai piedi di una scarpata nei pressi di una vasca per il recupero delle acque meteoriche non lontana dalla stazione ferroviaria ...

Grecia - cade dalla moto d’acqua : giovane turista italiano Morto a Mykonos : Un ragazzo italiano di 22 anni è morto a Mykonos, in Grecia, dove si trovava in vacanza. Secondo i media locali il giovane deceduto è Antonio Borrelli, originario di Napoli. Il ragazzo sarebbe annegato dopo essere caduto in mare mentre stava facendo un giro con un'amica su una moto d’acqua. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della rinomata spiaggia di Superparadise.Sulla pagina Facebook del ragazzo stanno arrivando in queste ore tanti ...

Tragica caduta durante la gara : Morto giovane ciclista : Bjorg Lambrecht, 22enne belga della Lotto-Soudal, è deceduto dopo una grave caduta avvenuta durante la terza tappa del Giro...

Tragica caduta al giro di Polonia - Morto giovane belga Lambrecht : Tragedia sulle strade del giro di Polonia. Il 22enne belga della Lotto-Soudal, Bjorg Lambrecht, e' deceduto in seguito alle ferite

Il giovane ciclista belga Bjorg Lambrecht è Morto in un incidente durante una corsa : Bjorg Lambrecht, ciclista belga di 22 anni, è morto dopo aver avuto un incidente nella seconda tappa del giro di Polonia, tra Chorzow e Zabrze. Lambrecht era considerato uno dei più promettenti giovani ciclisti belgi ed era alla sua seconda stagione

Giovane cade in casa e sbatte contro una porta a vetri : è Morto dissanguato : Un ragazzo di 20 anni è morto in casa nel padovano dopo essere caduto contro una porta a vetri, ed aver subito la lesione dell’arteria femorale, risultata fatale. Il fatto è’ avvenuto Bagnoli di Sopra. Il Giovane è morto durante il trasporto in ospedale. Una scheggia rimasta attaccata alla porta gli avrebbe infilzato l’arteria femorale, e purtroppo l’intervento dei medici del 118 e’ stato inutile. Secondo prima ...

Troppo giovane per morire! Il rapper Alessio è Morto : Non ce l’ha fatta Alessio Marinato, il rapper 22enne rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale nei giorni scorsi insieme ad altri quattro ragazzi. Nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, è stata dichiarata la morte celebrale.I medici hanno staccato le macchine che tenevano in vita Alessio Marinato, un giovane rapper che sprizzava gioia di vivere. Gli verranno espiantati organi e tessuti. Il ragazzo di Cinto Caomaggiore, in provincia di ...

Morto Cameron Boyce - tutte le star Disney decedute tragicamente e in giovane età : Quello di Boyce, l'attore Morto ad appena 20 anni, è solo l'ultimo nome di un lungo elenco di star lanciate da Disney (o che vi hanno lavorato) scomparse troppo presto: un elenco di enfant prodige strappati precocemente alla vita da malattie, suicidi o decessi causati dall'abuso di stupefacenti.Continua a leggere