Mondiali Basket 2019 – Italia | l’analisi di Gallinari | “Serbia fortissima | ecco cosa ci

Basket - Mondiali 2019 : le statistiche dell’Italia dopo la prima fase. Bene il tiro da 3 - attenzione ai liberi : L’Italia ha raggiunto il suo obiettivo: il passaggio alla seconda fase dei Mondiali di Basket 2019. Lo ha fatto battendo con una certa facilità Angola e Filippine, prima di arrendersi definitivamente allo strapotere della Serbia. I prossimi impegni vedranno Datome e compagni fronteggiare la Spagna e Porto Rico, per l’accesso ai quarti di finale servono due vittorie. I ragazzi di coach Sacchetti hanno saputo sfruttare le prime due ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. Tanto equilibrio - in campo Turchia-Repubblica Ceca per il passaggio del turno. Più tardi USA-Giappone e Lituania-Australia : 10:38 BRASILE-MONTENEGRO 41-38: Entra nella partita anche Leandrinho Barbosa, 4 punti per lui quando siamo a pochi istanti dall'intervallo 10:36 Turchia-Repubblica Ceca 9-4: Poderosa partenza dei turchi, con 5 punti di Erden e 4 di Cedi Osman 10:33 Turchia-Repubblica Ceca 2-0: Inizia con il botto la partita di Semih Erden, con una schiacciatona! 10:31 GERMANIA-GIORDANIA: Inizia anche il ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. In corso Canada-Senegal e Brasile-Montenegro - gli USA affrontano il Giappone. Attesa per Lituania-Australia : 10:01 Canada-Senegal 28-28: Arriva il pari canadese! Scatenato Joseph adesso, a firmare la parità è Brady Heslip 9:58 Canada-Senegal 23-26: Risalgono i canadesi con tre punti di Birch e tre (tutti dalla lunetta) di Joseph, time out Senegal a 6'23" dall'intervallo 9:55 Brasile-Montenegro: Tra pochi minuti al via il match che conclude il girone F per i verdeoro, capaci di ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. In corso Canada-Senegal - gli USA affrontano il Giappone. Attesa per Lituania-Australia : 9:38 Canada-Senegal 7-10: Piccolo, ma costante vantaggio mantenuto dal Senegal con le due triple di Faye a dar forza agli africani 9:34 Canada-Senegal 3-5: Scambio di triple tra Faye e Wiltjer, poi Pangos commette fallo su D'Almeida che tira da tre, sono tre liberi per lui che fa 2/3 9:30 Canada-Senegal: Quintetto base canadese con Birch, Ejim, Joseph, Pangos e Wiltjer; risponde il ...

Basket - Mondiali 2019 : le avversarie della seconda fase dell’Italia ai raggi X. L’esperienza della Spagna - l’imprevedibilità di Porto Rico : Spagna e Porto Rico. Saranno queste le due avversarie dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali di Basket. Gli azzurri sono obbligati ad ottenere due vittorie per continuare a sognare i quarti di finale. La squadra di Meo Sacchetti ha chiuso la prima parte della rassegna iridata con due vittorie ed una sconfitta e già domani contro gli spagnoli vivrà un match da dentro o fuori. Una sconfitta, infatti, metterebbe fine al Mondiale di ...

LIVE Stati Uniti-Giappone basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : ultimo impegno per Team Usa nella prima fase : Gli Stati Uniti ai raggi X – Il programma della sesta giornata – I roster delle 32 squadre – Stati Uniti-Repubblica Ceca – Stati Uniti-Turchia Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultimo incontro del girone E per gli Stati Uniti, opposti al Giappone in quel di Shanghai. Per Team USA è l'occasione di oliare in maniera migliore quei meccanismi ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre - gli USA affrontano il Giappone. Attesa per Lituania-Australia : La cronaca di Italia-Serbia – L'Italia si qualifica ai quarti se… Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali di Cina 2019. Andranno in scena le ultime otto partite della prima fase a gironi. Alle 09.30 italiane inizierà la sfida tra due squadre che sono già eliminate dalla corsa alle posizioni nobili dovranno accontentarsi di ...

Stati Uniti-Giappone oggi - Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Si conclude il girone E per gli Stati Uniti nella giornata di domani: la formazione allenata da Gregg Popovich, con l’aiuto di valenti assistenti tra cui Steve Kerr, affronta il Giappone. Situazione già definita per le due squadre, con Team USA qualificato alla seconda fase dopo il suicidio sportivo della Turchia due giorni fa al supplementare, che ha avuto anche l’effetto di eliminare i nipponici. Questi ultimi mettono in mostra una ...

Basket - Mondiali 2019 : le partite di oggi (5 Settembre). La Grecia si gioca la qualificazione - Lituania-Australia vale già i quarti di finale : Si chiude la prima fase ai Mondiali di Basket. Andiamo a vedere quali sono le partite di oggi in Cina: GRUPPO E Turchia-Repubblica Ceca (ore 10.30) Stati Uniti-Giappone (ore 14.30) Dopo la vittoria ai supplementari contro la Turchia, tornano in campo gli Stati Uniti. Sarà una partita abbastanza agevole per la squadra di Popovich che affronta il Giappone già eliminato dalla competizione. Molto più importante la sfida tra Turchia e Repubblica ...

Italia-Spagna orario e tv - Mondiali Basket 2019 : programma - diretta e streaming : Sarà Italia-Spagna il primo dei due confronti che l’Italia sosterrà nella seconda fase ai Mondiali di Cina 2019, cambiando città, da Foshan a Wuhan. Sfida decisiva, quella che rievoca una volta di più un grande classico della pallacanestro europea. Non sono solo le finali continentali del 1983 e 1999, entrambe vinte in Francia dagli azzurri, a tornare alla mente: in tempi più recenti, ci sono anche la semifinale degli Europei 2003 a ...

Basket - Mondiali 2019 oggi (5 settembre) : calendario e orari delle partite. Programma - tv e streaming : Nella sesta giornata dei Mondiali di Cina 2019 si disputeranno le ultime otto partite della prima fase a gironi, la quinta e la sesta dei gruppi E, F, G e H. Aprirà il Programma alle 09.30 italiane per il girone H di Dongguan, Canada-Senegal, seguirà alle 10.00, per il girone F di Nanchino, Brasile-Montenegro, quindi alle 10.30 inizieranno in contemporanea per il girone G di Shenzhen Germania-Giordania e per il girone E di Shanghai ...

Basket - Mondiali 2019 : lo strapotere fisico della Serbia spaventa tutti. Anche gli Stati Uniti sono avvisati : fisico, talento e garra. La Serbia vista oggi ha espresso in maniera inequivocabile questi tre fondamentali fattori. Una squadra quasi inarrivabile, che sta lentamente progettando la scalata verso il successo dei Mondiali. Un segnale fondamentale per tutte le altre concorrenti, a partire dagli Stati Uniti che non sono sembrati brillantissimi e che rischiano di tornare dalla Cina senza il trofeo che all’apparenza sembrava scontato. La ...

Mondiali Basket 2019 – L’Italia stesa dalla Serbia - il ct Sacchetti e Datome in coro : “adesso testa alla Spagna” : Il giocatore azzurro e il commissario tecnico hanno analizzato la sconfitta subita contro la Serbia, riuscita ad imporsi con il punteggio di 77-92 Troppo forte la Serbia. L’Italia perde 77-92 e chiude il girone D al secondo posto proprio dietro i serbi. In virtù di questo risultato, gli Azzurri giocheranno la seconda fase della FIBA World Cup a Wuhan nel girone J, che comprenderà anche Spagna e Portorico. Si inizia venerdì 6 settembre ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia generosa - ma la Serbia ha messo a nudo tutte le lacune strutturali degli azzurri : L’Italia ha perso la sua prima partita ai Mondiali di Basket. Non è bastato il cuore ed il coraggio alla squadra di Meo Sacchetti contro la fortissima Serbia. La formazione di Sasha Djordjevic si è imposta per 92-77 al termine di una sfida che ha visto gli azzurri in contatto con i serbi per venticinque minuti, prima di crollare e subire il gioco di Bogdanovic e compagni. E’ un ko che ci si aspettava perché la Serbia è probabilmente ...