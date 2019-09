Moda : alla Milano Fashion Week spazio ai giovani e alla sostenibilità (2) :

Moda : alla Milano Fashion Week spazio ai giovani e alla sostenibilità : Milano, 5 set. (AdnKronos) – La settimana della Moda di Milano sarà inaugurata il 17 settembre con l’apertura del Fashion Hub di Milano Moda Donna e la presentazione – supportata da Cnmi Fashion Trust – di Gilberto Calzolari, vincitore del Franca Sozzani Gcc Award for best emerging designer. Le sfilate inizieranno mercoledì 18 settembre con 58 appuntamenti in calendario. Sfileranno per la prima volta a Milano ...

Facebook lavora alla Modalità scura per l’app e alla condivisione schermo su Messenger : Facebook sembra essere al lavoro sulla modalità scura per la propria app Android e sulla condivisione dello schermo su Facebook Messenger. L'articolo Facebook lavora alla modalità scura per l’app e alla condivisione schermo su Messenger proviene da TuttoAndroid.

L’app Microsoft Outlook ottiene il supporto alla S Pen e la Modalità scura : Con l'ultimo aggiornamento Microsoft ha aggiunto il supporto S Pen all'app Outlook per Android e ora gli utenti del Galaxy Note con Outlook versione 3.0.131 e successive possono utilizzarla in modo simile all'app Samsung Email, inoltre il colosso di Redmond ha iniziato a implementare la Modalità scura per le sue app mobili Outlook su Android, iOS e Office.com. L'articolo L’app Microsoft Outlook ottiene il supporto alla S Pen e la Modalità ...

Ragazzini si sdraiano in mezzo alla strada di notte : la nuova e assurda Moda : Una nuova, tragica, insensata moda sta serpeggiando tra i giovani. I primi casi si sono manifestati a Castelverde, in provincia di Cremona, piccolo comune di appena cinquemila abitanti. La sfida è semplice e letale al tempo stesso: alcuni Ragazzini si sdraiano in mezzo alla strada, di sera, quando la visibilità è notevolmente ridotta, per costringere le auto a fare manovre improvvise per non rischiare di investirli. Un gioco che può rivelarsi ...

Sacchi : “Sarri? Spero la Juve non si sia fatta trascinare dalla Moda. Dovrà avere pazienza - altrimenti…” : La Juventus ha cambiato allenatore. Svolta nella mentalità e nel gioco alla base della scelta di Maurizio Sarri. A commentarla, al ‘Fatto Quotidiano’, è un allenatore che – a suo tempo – fu anche innovatore: Arrigo Sacchi. Col Milan vinse tutto e fece la storia. Ecco le sue parole. “I concetti sono gli stessi, ma il calcio deve aggiornarsi ed evolversi. Solo in Italia pensiamo di fermare il tempo. La scelta di ...

La Modalità Selfie Night sui Huawei P30 e P30 Pro : 9.1.0.193 dalla Cina : Le novità non sembrano finire per i Huawei P30 e P30 Pro: dopo aver ricevuto la notizia di entrare a far parte del programma beta di EMUI 10, basata su Android Q, a partire dall'8 settembre, ecco arrivare un'altra bella sorpresa per i possessori. Anche se al momento limitata al mercato cinese (come ripotato da 'gsmarena.com'), il pacchetto 9.1.0.193 che sta colpendo i top di gamma cinesi ha iniziato la propria diffusione in patria, per poi ...

Via il menù alla carta - la nuova Moda dei ristoranti di lusso è il menù degustazione - o meglio dominazione : Fra le tante abolizioni (abolizione del contante, abolizione dei cassonetti…) che ritmano la riduzione in schiavitù dell’uomo contemporaneo c’è l’abolizione del menù alla carta. Non nei ristoranti normali, o almeno non ancora, ma nei ristoranti dove i ricchi masochisti vedono le stelle: i ristoranti

La Modalità campagna e Orda di Gears 5 sarà protagonista alla Gamescom 2019 : Gears 5 farà la sua comparsa sul palco della Gamescom 2019. Come possiamo vedere infatti lo stesso Geoff Keighley ha annunciato che il titolo sarà mostrato in occasione della Open Night Live, evento in programma il 19 agosto 2019 come apertura della Gamescom stessa.Gears 5 farà sfoggio, oltre alla modalità campagna, anche della modalità Orda, la notissima modalità multiplayer tanto amata dai fan.Gears 5 uscirà sugli scaffali dei negozi a partire ...

Mondo della Moda in lutto - Alla Verber uccisa in vacanza da una meningite fulminante : C’è un nuovo lutto che agita il Mondo della moda, che oggi perde una mente visionaria, geniale, moderna. È morta infatti Alla Verber, manager di origini russe. Aveva sessantuno anni ed era in vacanza proprio qui da noi, in Italia, precisamente a Forte dei Marmi, dove la donna si trovava con la figlia. A strapparle la vita una meningite fulminante che l’ha colpita in maniera letale nella sua stanza dell’hotel di lusso della Versilia. In pochi ...

Il nuovo video di The Dark Pictures Anthology : Man of Medan ci introduce alla Modalità Curator's Cut : Grazie a un nuovo comunicato stampa di Bandai Namco, oggi i fan possono dare uno sguardo più in profondità alla modalità Curator's Cut di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan nel nuovo video che mostra una scena da due diverse prospettive.Il Curator's Cut - un percorso e un punto di vista alternativo alla storia principale - svelerà nuove informazioni grazie a nuove scelte e decisioni in grado di modificare la trama e assicurare ulteriori ...

“Non mettete ghiaccioli nella vagina - è pericoloso” : l’allarme lanciato dai ginecologi dopo la ‘nuova Moda’ dovuta al caldo : Il caldo record registrato in questi giorni in Europa ha dato vita a una serie di ‘mode’ che stanno facendo discutere. Da una ginecologa inglese è arrivato un allarme a dir poco bizzarro, ma giustificato dai frequenti casi riscontrati:“Non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso” ha detto l’esperta. Nel Regno Unito sono stati segnalati diversi casi di persone che hanno deciso di mettere in atto questa pratica, ...