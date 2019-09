Moda : a Milano giro d’affari di 20 mld - un quinto del nazionale : Milano, 5 set. (AdnKronos) – A Milano tra produzione, commercio e design sono oltre 13mila le imprese attive nel settore della Moda e circa 100mila gli addetti coinvolti per un giro d’affari di oltre 20 miliardi di euro, circa un quinto del fatturato italiano delle imprese della Moda, che supera i cento miliardi, secondo i dati della Camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi.“Milano guida l’economia del Paese ...

Migliori Agenzie di Moda Milano 2019 : serie - d’elite - per bambini - per ragazze - opportunità casting : La città di Milano è da sempre uno dei più importanti centri della Moda italiana ed internazionale, anche per il 2019 il capoluogo lombardo offre parecchie opportunità al pubblico per contattare le Migliori Agenzie di settore. Tante occasioni dunque per rivolgersi a centri Moda seri e riconosciuti, ricercati e d’elite qualora si voglia accedere ad uno stile di alto profilo. Ma non mancano di certo anche delle occasioni da cogliere al volo ...

Moda : Milano prima in Italia per export - oltre 7 - 2 mld : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – Lombardia e Milano sono prime nel settore Italiano della Moda per valore dell’export. Milano ha esportato lo scorso anno oltre 7,2 miliardi di euro, un settimo circa del totale nazionale. Seguono Firenze (11,1% del totale) e Vicenza (8,4%). Vengono poi Treviso, Prato, Reggio Emilia, Bologna, Verona, Biella, Como, Piacenza e Bergamo. Gli incrementi maggiori in un anno si registrano a Piacenza ...