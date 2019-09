Miss Italia 2019 | Ecco la giuria del grande ripescaggio finale Anteprima Blogo

Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'appuntamento è fissato, anzi fissatissimo, per venerdì 6 settembre in prima serata su Rai1 per il tanto atteso, sia in senso positivo che in senso negativo, ritorno di questo storico concorso nelle braccia di mamma Rai, che lo riaccoglie proprio in occasione del festeggiamento delle sue 80 candeline.non finisce qui per una delle ragazze eliminate. Già, perchè dopo che ne saranno rimaste solo due in gara,il colpo di scena! Una fra le 78eliminate verrà ripescata ed entrerà a far parte del terzettoche si contenderà la corona diladel) pubblicato su TVBlog.it 05 settembre21:59.

BenjieFede : Ci vediamo Domani sera alle 21:30 su @RaiUno alla finale di Miss Italia ???? - Corriere : Il messaggio è lapidario e suona più o meno così: «Tu non rappresenti i canoni di bellezza italiana, non meriti di… - repubblica : 'Hai la pelle scura non vai bene'. Razzisti contro concorrente cingalese a Miss italia [news aggiornata alle 08:58] -