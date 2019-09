Fonte : motorinolimits

(Di giovedì 5 settembre 2019) Si arriva a Monza, tracciato da basso carico aerodinamico chedovrebbe esserea Vettel e Leclerc anche se resta l’incognita gomma. Negli ultimi giri, in Belgio, Leclerc ha sofferto e Hamilton stava recuperando arrivando alle sue spalle per soli 9 decimi. In quel frangente tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro, … L'articolo: “MonzaFerrari” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Minardi: “Monza sulla carta favorevole alla Ferrari” - MotoriNoLimits : Minardi: “Monza sulla carta favorevole alla Ferrari” - f_svelto : RT @MinardiOfficial: Manca poco all' #ItalianGP un appuntamento che ha toccato con mano l'eredita del lavoro di GC #Minardi -