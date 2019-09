Milano | corruzione e turbativa d' asta | Gdf esegue 10 misure cautelati

Tangenti Milano - il Riesame dispone la scarcerazione di Tatarella : l’ex consigliere di Fi accusato di corruzione va ai domiciliari : l’ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, candidato alle europee non eletto ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Dopo essere stato arrestato lo scorso 7 maggio nella maxi inchiesta milanese su un giro di Tangenti e appalti pilotati, è stato scarcerato su decisione del Tribunale del Riesame di Milano. Tatarella è accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento ...

Milano : Sala - ‘Ambrosoli esempio per tutti - corruzione zavorra da combattere’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – “E’ grazie a figure come quella di Giorgio Ambrosoli che le istituzioni possono ritrovare il prestigio che meritano, è grazie al suo esempio che la politica può ritrovare le ragioni profonde della propria funzione sociale di difesa della libertà e delle democrazia, di impegno disinteressato per il bene comune”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato così l’avvocato ...

Lega - indagine a tempo record della procura di Milano sul gossip russo : "Corruzione internazionale : Non perde tempo, la procura di Milano, la quale trasforma quello che con una definizione perfetta Maria Elisabetta Casellati ha definito al Senato "pettegolezzo giornalistico" in un'indagine contro la Lega di Matteo Salvini. Si parla della vicenda dei presunti finanziamenti russi sollevata da Buzzfe

Fondi russi alla Lega - la procura di Milano indaga per corruzione internazionale : Sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega la procura di Milano indaga per corruzione internazionale. Il fascicolo era stato aperto già negli scorsi mesi, dopo la pubblicazione dell'inchiesta dell'Espresso a febbraio. Intanto il Pd chiede di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per approFondire la vicenda.