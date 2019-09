Mike Bongiorno | Maurizio Costanzo Show

Paola Barale : 'Mike Bongiorno? Mi ha fatto un culo in studio - davanti a tutti'/ La rivelazione della showgirl : Paola Barale ha affiancato per anni Mike Bongiorno a La ruota della fortuna. La showgirl ricorda le celebri gaffe del conduttore e il loro rapporto.

Nicolò Bongiorno/ La passione per il mare lo lega a papà Mike : Nicolò Bongiorno, secondo figlio di Mike, ha vinto il Premio 'Firenze Archeofilm' per il docu-film 'I leoni di Lissa', un reportage sottomarino a 110 metri di profondità.

Michele Bongiorno/ 'Avere un padre come Mike Bongiorno è un'eredità ingombrante' : Michele Bongiorno, primo figlio di Mike, racconta l'infanzia al fianco del celebre presentatore e confessa 'Mike Bongiorno come padre? un'eredità ingombrante'.

Guida Tv giovedì 5 settembre - programmi di oggi : serata Mike Bongiorno su Canale 5 : programmi Tv di giovedì 5 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 11×25 Rai 2 ore 21:20 Captain America: il primo vendicatore Rai 3 ore 21:20 Beata ignoranza Canale 5 ore 20:40 Paperissima Sprint – Speciale Mike + 21:40 Maurizio Costanzo Show – Allegria Rete 4 ore 20:30 The Water Diviner Italia 1 ore 21:20 Hunger Games – Il canto della rivolta. Parte 2 La7 ore 20:35 In Onda Tv8 ore 21:30 ...

Mike Bongiorno 10 anni dopo la morte - la moglie Daniela : 'L'Italia non sa più sorridere' : Con Corrado e Raimondo Vianello, 'Mister Allegria' è considerato tra i padri fondatori, ma a lui solo spetta di diritto il titolo di re della tv italiana, anche perché detiene il record della carriera televisiva più lunga al mondo. Sembra ieri, ma sono già trascorsi dieci anni dalla morte di Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, da tutti conosciuto come Mike Bongiorno. All'età di 85 anni, l'8 settembre 2009, operoso e con tanti nuovi progetti da ...

Daniela Zuccoli ricorda le ultime parole di Mike Bongiorno : In un’intervista rilasciata a “Tv – Sorrisi e Canzoni” Daniela Zuccoli è tornata a parlare a quasi dieci anni dalla scomparsa del marito Mike Bongiorno, dove ha raccontato diversi retroscena sul marito svelando anche quali furono le sue ultime parole prima di morire. Durante l’intervista ricorda con affetto Mike Bongiorno: “Tutti i giorni, ancora oggi, incontro persone che per strada mi dicono: ‘Ci manca’. Mike manca al ...

Mike Bongiorno - la moglie Daniela/ "Così mi chiese la mano - odiavo i suoi cubani" : Mike Bongiorno, la moglie Daniela a 10 anni dalla sua scomparsa: "Lui c'è sempre, ricordo gli ultimi istanti della sua vita"

Mediaset - l'omaggio di Maurizio Costanzo a Mike Bongiorno? In studio la super-ospite - che colpaccio : Giovedì 5 settembre in prima serata su Canale 5 va in onda il Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria. Una serata celebrativa voluta da Maurizio Costanzo che, per rendere omaggio a Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa, conduce eccezionalmente con Gerry Scotti artista che Mike designò com

Mike Bongiorno - la trasformazione del figlio ‘Leolino’ è impressionante. Eccolo alla soglia dei 30 anni : Vi ricordate Leonardo, il figlio di Mike Bongiorno? L’amato presentatore, morto l’8 settembre del 2009, parlava sempre del piccolo “Leolino”, spesso lo portava anche con sé in tv e lo mostrava fiero ai suoi ammiratori. Leonardo, terzogenito di Mike e della moglie Daniela Zuccoli, era la mascotte di casa. Oltre a lui, Mike e sua moglie avevano Michele Pietro Filippo e Nicolò. Se prima, quando c’era ancora Mike, capitava tanto in tanto di vederlo, ...

Mike Bongiorno : la programmazione speciale di Canale 5 a dieci anni dalla sua scomparsa : Mike Bongiorno L’8 settembre 2009 ci lasciava per sempre Mike Bongiorno. Per celebrare il conduttore a 10 anni dalla scomparsa, Canale 5 gli dedicherà l’intera giornata di sabato 7 settembre 2019, stravolgendo completamente il palinsesto al fine di omaggiarlo con spensieratezza e, come era solito dire lui, in Allegria. Oltre alla puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, prevista per il 5 settembre, saranno tanti gli appuntamenti ...

Mike Bongiorno - il palinsesto di Rai1 a 10 anni dalla scomparsa : Secondo quanto scrive Tv, Sorrisi e Canzoni, il prossimo 7 settembre Rai1 dedica al grande Mike Bongiorno la sua prima serata a dieci anni dalla scomparsa (qui invece la programmazione di Mediaset).Il presentatore fu colpito l'8 settembre 2009 da un infarto mentre era in vacanza a Montecarlo ed era in procinto di iniziare la sua nuova avventura con Sky con Riskytutto, la versione satellitare di uno dei suoi maggiori quiz (poi ci ha pensato ...

Mediaset - il toccante tributo a Mike Bongiorno a dieci anni dalla morte : Mike Bongiorno se ne è andato dieci anni fa. Per l’occasione Mediaset ricorda il re del quiz con una programmazione speciale intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Venerdì 6 settembre andrà in onda una prima serata su Canale 5, Maurizio Costanzo Show – Specia