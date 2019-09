Mercedesz Henger ha tradito Lucas Peracchi? La risposta di lei

Uomini e Donne - Mercedesz Henger perdona Lucas Peracchi : l’annuncio : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi di Uomini e Donne hanno chiarito: la confessione In queste ultime ore la coppia composta da Lucas Peracchi e Mercedesz Henger ha creato un vero e porprio scompiglio mediatico. Cos’è successo? Riassumendo brevemente, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato sui social di essere stato tradito dalla fidanzata Mercedesz Henger. Tradimento però prontamente smentito da quest’ultima, la quale ha ...

Lucas Peracchi - psicodramma : la scelta di Mercedesz Henger sul rapporto : Lucas Peracchi, psicodramma: la scelta di Mercedesz Henger sulla love story. Ecco cosa ha deciso la modella dopo la surreale giornata di ieri Mercedesz Henger ha deciso di proseguire la love story con Lucas Peracchi. Dopo il psicodramma di ieri dell’ex tronista, la relazione era altamente in bilico. Le ultime 24 ore della coppia hanno […] L'articolo Lucas Peracchi, psicodramma: la scelta di Mercedesz Henger sul rapporto proviene da ...

“Quando Lucas beve…”. Mercedesz Henger - l’accusa pesantissima all’ex : Quella tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è una relazione che vive di alti e bassi e che da diverso tempo regala periodicamente nuovi colpi di scena. Proprio ieri l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una pesantissima accusa all’ormai ex ragazza. Lo ha fatto pubblicando su Instagram una stories dove si vedevano le corna di un cervo in primissimo piano, accompagnate dalla didascalia ‘Situazione attuale’. Un modo con il quale l’ex ...

Mercedesz Henger scrive contro Lucas : 'Aveva bevuto e ha sclerato - che figura di m...' : La storia d'amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sarebbe giunta nuovamente ai ferri corti. Ieri pomeriggio l'ex tronista di Uomini e donne si è lasciato andare sui social a delle accuse pesanti nei confronti della sua fidanzata, parlando addirittura di tradimento con il modello e attore Andrea Montovoli. Accuse che sono state respinte al mittente da parte della diretta interessata, la quale poi si è lasciata andare a un durissimo sfogo ...

“Mi ha tradito con l’attore”. Lucas Peracchi lascia Mercedesz Henger. E si vendica così : la foto : Ultimo capovolgimento di fronte nell’infinita novella di gossip tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Un amore scoppiato in fretta, deflagrato con tutta la passione del caso tra abbracci, baci e commenti dolcissimi sui social. I due infatti avevano ricominciato a mandarsi messaggi teneri e dediche romantiche sul loro campo, ovvero Instagram, ma oggi è arrivato l’ennesimo annuncio che i fan proprio non si aspettavano, dato che da un po’ di tempo ...

Mercedesz Henger si difende da Lucas Peracchi : “Aveva bevuto” : Lucas Peracchi, Mercedesz Henger si difende dalle accuse di tradimento: “Non ci sto!” Lucas Peracchi ha lanciato una vera e propria bomba affermando che Mercedesz Henger lo ha tradito con il suo ex fidanzato Andrea Montovoli, per poi cancellare il tutto dal suo profilo social. La figlia di Eva Henger non ci sta e nelle sue stories è arrivata una durissima replica al suo compagno. Anche se di solito non rispondo a queste cag**e che ...

Lucas Peracchi ha lasciato Mercedesz Henger : lei lo avrebbe tradito con Andrea Montovoli : Non c'è pace tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, una delle coppie più chiacchierate e discusse del piccolo schermo, la quale continua ad essere al centro della ribalta mediatica. I due, dopo numerosi alti e bassi, erano tornati di nuovo insieme ma questo pomeriggio è arrivato l'ennesimo annuncio che i fan proprio non si aspettavano, dato che da un po' di tempo sembravano aver ritrovato la serenità di una volta. E invece Lucas ha spiazzato ...

Mercedesz Henger super bollente : dopo la trasformazione è così (boom!) : Mercedesz Henger continua ogni giorno a stupire i suoi follower con delle foto molto accattivanti, ogni suo scatto fa impazzire i fan, ma molti la criticano accusandola di esagerare e di ricordare un pò troppo la madre... dopo tre anni di dieta ed esercizio fisico, Mercedesz Henger è arrivata ad avere un fisico perfetto e invidiabile. La trasformazione della giovane era iniziato alla fine della sua esperienza all’Isola dei famosi e sui social ...

Ritorno di fiamma per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi : La figlia di Eva e l'ex tronista di Uomini e Donne sono tornati insieme. Dopo i rumors che li volevano separati da ormai diversi mesi, la coppia è tornata a farsi vedere insieme e Mercedesz conferma tutto in un post social-- Pace fatta tra Mercedesz Henger e il fidanzato Lucas Peracchi. O forse una crisi non c'è mai veramente stata. La conferma arriva dai social dove Mercedesz, la figlia dell'ex pornostar Eva Henger, ha pubblicato una ...

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger - è di nuovo amore. Ora è ufficiale : Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, è di nuovo amore. Ora è ufficiale, la storia prosegue Nelle scorse ore si era diffusa l’indiscrezione che Lucas Peracchi e Mercedesz Henger fossero tornati a fare coppia. Ora giunge l’ufficialità: l’ex tronista si è ritratto in alcune Stories in compagnia della figlia di Eva. L’amore può quindi proseguire. Si […] L'articolo Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, è di nuovo amore. Ora è ...

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati insieme? La segnalazione : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati insieme, arriva una segnalazione Mercedesz Henger e Lucas Perracchi, ultimamente hanno vissuto dei periodi di alti e bassi. I due infatti sembravano aver perso la spensieratezza che tanto li contraddistingueva dato che spesso e volentieri li abbiamo visti lasciarsi per poi tornare insieme dopo poco tempo. Tutto è […] L'articolo Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati insieme? La ...

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger un nuovo addio : Luca Peracchi e Mercedesz Henger il lungo addio, ancora una volta i due si sarebbero lasciati. Ma le cose non sono chiare e sembra di essere molto lontani dalla versione rosa dell’omonimo romanzo di Raymond Chandler. Sembra più una commedia dove i due giovani bellissimi non riescono a trovare le giuste modalità per stare insieme. Dite voi cosa ne pensate. Ma in questo momento la bella ex naufraga dell’Isola dei famosi è in vacanza ...

La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è finita? Lui confida : Mi ha lasciato lei da un mese : La love story tra l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sarebbe arrivata al capolinea. La notizia sulla presunta rottura è giunta dell'ex tronista di Uomini e Donne, il quale ha scritto su Instagram che la Henger l'avrebbe "lasciato da un mese". Oramai è da mesi che il rapporto dell'ex coppia procede altalenante, in un alternarsi di periodi di guerra e pace tra i due. Le ultime notizie, che ci ...

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi - l'annuncio della rottura : "Ci siamo lasciati da un mese" : Stando agli ultimi aggiornamenti social, è ufficialmente finita la storia d'amore fra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Dopo i numerosi tira e molla che li hanno resi protagonisti della cronaca rosa degli ultimi mesi, i due hanno deciso di porre un punto fermo alla loro relazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex-tronista di Uomini e Donne dalla viva voce del suo profilo Instagram."Io e Mercedesz ci siamo lasciati da un mese" ha rivelato ...