Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Mosca, 1 set. (Adnkronos) – (dall’inviata Andreana d’Aquino) – Berlin-Chemieespande i margini di produzione e fatturato sul mercato. E, dopo aver archiviato il 2018 con 322 milioni di euro di fatturato, nella Federazione Russa la controllata 100% del Gruppolee conta di chiudere l’anno in corso con unadel 2,7% dei ricavi, toccando i 331 milioni di euro. Per la multinazionale, ilin Russia sarà scandito anche da un incremento della produzione di compresse pari al 170%, passando così da 100 a 270 tonnellate, e da unadel packaging pari a un +50%. Il risultato soddisfa il Cfo di Berlin-Chemie, Attilio Sebastio che, incontrando in Russia una delegazione di giornalisti italiani, ha presentato i dati mostrandosi convinto che questa espansione sia anche una “risposta ...

Adnkronos : Menarini rialza stime crescita 2019 per stabilimento russo di Kaluga - fisco24_info : Menarini: rialza stime crescita 2019 per stabilimento in Russia di Kaluga : - News24Italy : #Menarini: rialza stime crescita 2019 per stabilimento in Russia di Kaluga -