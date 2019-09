Mediaset - via libera alla nascita di MediaforEurope : Nella giornata di ieri l'assemblea di Mediaset ha detto sì alla fusione con la controllata spagnola che inizia il processo di costituzione della holding olandese MediaforEurope (Mfe), il primo progetto di tv paneuropea. I voti favorevoli sostenuti dal Biscione sono stati pari al 78% dei presenti, i contrari con Vivendi il 21%.All’assemblea di Mediaset, convocata allo scopo di votare sul riassetto del gruppo, è presente il 62,58% del capitale. ...

Mediaset - via libera alla fusione : nasce Mfe. Scontro con Vivendi : “Assemblea è illegale” : Via libera dall’assemblea di Mediaset alla fusione con la controllata spagnola che avvia il processo di costituzione della holding in Olanda MediaforEurope (Mfe), della quale viene contestualmente approvato lo statuto. I voti favorevoli sostenuti da Fininvest sono stati pari al 78% dei presenti, i contrari con Vivendi il 21%. Il Cda di Mediaset ha deciso di non opporsi all’esercizio dei diritti di voto del gruppo francese e di opporsi ...

Mediaset - via libera alla fusione Vivendi : avanti con la guerra legale : Mediaset/ Vivendi va su tutte le furie e annuncia una strenua battaglia legale a Mediaset e al suo progetto MediaforEurope (Mfe), la creazione cioè dell'holding olandese dove il Biscione, al termine Segui su affaritaliani.it

Tiki Taka - gelo tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara. Il conduttore ha inviato una lettera a Mediaset : La voce nei corridoi di Mediaset girava da giorni, ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Pierluigi Pardo che ha confermato l’esistenza di una mail inviata ai vertici aziendali nella quale manifestava l’indisponibilità a proseguire l’avventura a Tiki Taka con Wanda Nara nel caso di permanenza all’Inter di Mauro Icardi.“La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter per me non era proprio conciliabile con la mia ...

Silvia Toffanin - il doppio 'no' a Mediaset : "Sono lusingata - ma rischiando di sembrare fuori dal mondo..." : Alla giornalista Silvia Toffanin, impegnata nella tredicesima conduzione di Verissimo - in onda su Canale5 dal prossimo 14 Settembre -, erano state fatte più offerte di lavoro dal Biscione. Maria De Filippi aveva infatti proposto alla compagna di Pier Silvio Berlusconi di presentare sia Temptation I

