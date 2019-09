Mediaset celebra Mike Bongiorno a dieci anni dalla scomparsa

Fonte : domanipress

(Di giovedì 5 settembre 2019) Acon una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz, e intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. – A dare il via alle celebrazioni, giovedì 5 settembre in access prime-time su Canale 5, “Paperissima Sprint – Superspecial Mike” con le sue papere più divertenti e alcuni stralci dell’edizione 2001 del programma di Antonio Ricci, condotta proprio da Mike; a seguire, in prima serata, “Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria”. Maurizio Costanzo, insieme a Gerry Scotti, ripercorrerà la straordinaria carriera di Mike, insieme a tantissimi ospiti, tra cui il figlio Nicolò, Pippo Baudo, Paola Barale, Sabina Ciuffini, Piero Chiambretti, Gigliola Cinquetti, Antonella Elia, Valeria Marini, Pio e Amedeo, Vittorio Sgarbi, Simona Ventura, Walter ...

