Maxi frode da 25 milioni | indagati oltre 100 clienti di due consulenti infedeli

Padova - Maxi frode da 45 milioni nella ricerca scientifica : oltre 200 indagati in tutta Italia : Sono oltre duecento le persone indagate per una maxi frode fiscale nella ricerca scientifica scoperta da una complessa inchiesta giudiziaria condotta dagli uomini della Guardia di Finanza di Padova. Per l'accusa era stata creata una vera e propria associazione a delinquere che creava false fatture che attestavano finanziamenti alla ricerca scientifica solo per percepire crediti fiscali.Continua a leggere