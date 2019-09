Martin Eden | in concorso a Venezia 76 il cinema inattuale di Pietro Marcello | con uno

Venezia 76 - Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv - il cinema italiano e i soliti infiltrati : Martin Eden, il cinema e la tv italiana celebra Marcello e Marinelli. Il cinema e parte della buona tv nostrana ha battezzato “Martin Eden”, secondo film italiano in concorso a Venezia 76 ...

Martin Eden la conferenza stampa a Venezia 76 con Luca Marinelli e Pietro Marcello (VIDEO) : È il giorno di Martin Eden a Venezia 76 Siamo giunti anche al secondo dei tre film italiani in concorso a Venezia 76. Martin Eden è stato presentato poco fa al Palazzo Casinò nella conferenza stampa delle 14. Al ...

Martin Eden rifiuta la tradizione - ma non è abbastanza : https://www.youtube.com/watch?v=uXGFGTf6sfg Adattare Martin Eden di Jack London non è complicato; farlo come lo ha fatto Pietro Marcello però è tutto un altro paio di maniche. Il film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia sradica la storia dal proprio contesto per ri-radicarla in un altrove che è l’Italia di non si sa quando, fuori dal tempo, priva di punti di ancoraggio e di stili definiti. Audacissimo e capace di trasformare le sue ...

Venezia : pregi e difetti di "Martin Eden" - il secondo film italiano in concorso - : Serena Nannelli La libera trasposizione del romanzo di London affascina se intesa come epifania della volontà, ma propone un mosaico politico a tratti confuso e appare un po' ingenua negli insistiti omaggi al primo Pasolini. Al Lido di Venezia il 2 Settembre è stato il giorno di "Martin Eden", secondo film italiano in concorso. L'opera, che vede il regista Pietro Marcello anche alla sceneggiatura assieme a Maurizio Braucci, è una ...

Mostra del cinema di Venezia - Pietro Marcello : “Martin Eden come Michael Jackson” : Il regista: «Il mio film sull’ambizione autodistruttiva». Applausi per la seconda pellicola italiana in gara tratta dal romanzo di Jack London

Venezia - 9 minuti di applausi per «Martin Eden» : Jack London marinaio di Napoli : Pietro Marcello ambienta la sua personalissima versione dell’autobiografia dello scrittore californiano in Campania. Usa registri differenti e gioca con i generi, compreso il melò napoletano. Il risultato è un film pieno di poesia con un grande Luca Marinelli

Così il "Martin Eden" di Jack London diventa un proletario napoletano : Ho riletto da poco, per scrupolo, il “Martin Eden” di Jack London: ancora una volta l’ho trovato un romanzo insopportabile e insopportabilmente datato. Lo dico per onestà, perché fatico a separare dal libro il film omonimo di Pietro Marcello, secondo titolo italiano in concorso a Venezia, che sarà in sala con 01 già il 4 settembre. L’ispirazione a London è liberissima, anche nella ...

Mostra del Cinema di Venezia - incanta Martin Eden di Pietro Marcello. Luca Marinelli è il marinaio anarchico che voleva diventare scrittore : Pietro Marcello l’avevamo perduto in mezzo a qualche onda del mare della vita. Meno male che Barbera&Co. l’hanno selezionato in Concorso a Venezia 76. Perché Marcello ci ha appena incantato con il suo Martin Eden. In pochi lo conoscono. E chi lo conosce (La bocca del lupo o Bella e perduta, ma c’è anche molto altro) se lo tiene sempre stretto nel taschino dei ricordi perenni. Perché Marcello fa un Cinema tutto suo. Inutile usare aggettivi ...

«Martin Eden» - Luca Marinelli nel passato per raccontare il nostro tempo : Pietro Marcello si cimenta in un’impresa ostica: portare al cinema Martin Eden di Jack London. Impresa riuscita. Il suo film, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2019 e nelle sale dal 4 settembre, è una libera interpretazione del romanzo dello scrittore inglese (da San Francisco ci ritroviamo a Napoli). A interpretare il marinaio che ambisce a diventare scrittore e a cambiare la sua condizione sociale è Luca Marinelli. In attesa di ...

Cinema - Martin Eden e l’America razzista a Venezia - : Luigi Mascheroni Mostra del Cinema di Venezia ?

Martin Eden : il romanzo di Jack London che ha ispirato il film con Luca Marinelli a Venezia 2019 : La 76esima Mostra del Cinema di Venezia ha visto protagonista, fra gli altri, il nuovo film di Pietro Marcello interpretato da Luca Martinelli. La pellicola, attesa nelle sale il 4 settembre, rilegge la storia di uno dei personaggi più tragici dello scrittore americano Jack London, ambientandola in una Napoli di inizio secolo. Ma nel romanzo siamo in America: ecco la storia di “Martin Eden”.Continua a leggere