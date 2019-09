Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) “Caro Direttore”.scrive una lettera a Luciano Fontana, direttore deldella Sera, all’indomani delle risultanze dell’autopsia sul corpo di, 34enne modella marocchina che fu tra le testimoni chiave delle inchieste sul caso Ruby, morta sei mesi fa in circostanze misteriose. Si è a lungo parlato di avvelenamento doloso, per i medici che hanno condotto l’autopsia si è trattato di aplasia midollare, una forma di cui ancora non sono note le cause esatte.Scrive:“ora che l’evidenza dei fatti impone a tutti di tornare alla razionalità, una riflessione relativa al modo in cui la terribiledella morte diè stata gestita credo sia giusto farla. Non solo su ruolo e obiettività dell’informazione, ma anche, più in generale, sulla cultura ...

Corriere : Marina Berlusconi: «Il caso Fadil e la cultura tossica dell’allusione» - PaoloTrombin : Imane Fadil, la lettera di Marina Berlusconi: «La cultura dell’allusione ci avvelena» - PaoloTrombin : RT @HuffPostItalia: Marina Berlusconi al Corriere: 'La vicenda di Imane Fadil trasformata in storia di calunnie' -