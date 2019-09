«Manager russo fermato a Napoli ?per spionaggio economico»

Napoli - " Manager russo fermato per spionaggio industriale". Putin : "L'arresto complica rapporti bilaterali" : L'uomo sarebbe stato fermato "su richiesta degli Usa. Si è appropriato di dati per un motore aereo". Il capo del Cremlino: "Cattiva pratica"

Napoli - Manager russo fermato su richiesta degli Usa : “Spionaggio economico”. Putin : “Concorrenza sleale - ne risentono le relazioni” : Aleksandr Korshunov, alto dirigente della Odk, una società statale russa che produce motori, è stato fermato a Napoli su richiesta degli Stati Uniti, che lo accusano di “spionaggio economico“. L’uomo, 57 anni, secondo il quotidiano Vedomosti è accusato di essersi appropriato illegalmente di documenti della General Electric e di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarli per il programma russo Pd-14 ...

