Maltempo Trentino | frana a Dimaro | quattro indagati per la morte della donna travolta da

Maltempo Trentino : violento temporale - allagamenti e un incendio a Trento - frana a Ravina [FOTO] : Vigili del fuoco al lavoro a Trento nel pomeriggio a causa di un violento temporale che ha colpito il capoluogo. Diversi gli allagamenti a cominciare da quello che ha interessato l’ospedale Santa Chiara, ma fortunatamente non si segnalano feriti. L’episodio più grave in via Sanseverino dove il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio ed ha abbattuto due piante. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola ...

Forte Maltempo in Trentino : temporale - grandine e allagamenti : Forti piogge in Trentino nel primo pomeriggio, con grandinate e vento che hanno causato allagamenti, disagi alla viabilità e qualche danno alla vegetazione. Sui social molto utenti hanno diffuso le foto del temporale. In valle di Non i chicchi di grandine hanno danneggiato i frutteti nella zona di Sanzeno. Danni alle coltivazioni in val Giudicarie. A Trento sud l’acquazzone e’ stato tanto intenso da provocare una pozzanghera al piano ...

Alpinisti sorpresi dal Maltempo in Trentino : recuperati dal soccorso alpino : Il maltempo sulle Alpi ha messo in difficoltà due Alpinisti inglesi, fortunatamente poi recuperati dal soccorso alpino a circa due tiri dalla cima mentre stavano percorrendo lo spigolo nord del Sass d’Ortiga, in Val Canali, nel Primiero. I due si sono trovati in difficoltà nel tratto più difficile della via: bagnati e infreddoliti non erano più’ in grado di proseguire. L’allarme è scattato verso le 14 e l’intervento si è ...

Maltempo : due vittime in Trentino e Lazio. Le previsione nelle prossime ore : L’Italia torna ad affrontare il Maltempo. Dopo l’ondata di caldo africano degli ultimi quattro giorni, la nuova perturbazione scesa sulla penisola sprigiona tutta la sua forza distruttiva, mietendo diverse vittime. Nella giornata di sabato 27 luglio un’atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano. ...

Maltempo Trentino : temporali e frane nelle valli Rendena e Fassa - 47 pecore uccise da fulmine : I temporali annunciati nel pomeriggio in Trentino hanno causato danni e disagi soprattutto nelle valli Rendena e Fassa. Le precipitazioni sono iniziate verso le 15 nel Trentino occidentale, con particolare intensità sulle valli di Rabbi e val Rendena, per spostarsi rapidamente sul versante orientale e la val di Fassa. Non si segnalano feriti. Chiusa la statale del passo Pordoi, interessata da una frana sul lato bellunese. Alcuni motociclisti in ...

Meteo - Maltempo al Nord Italia : fulmini e allagamenti in Piemonte e Trentino Alto Adige - danni e disagi : A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino Alto Adige e Piemonte. In Trentino, il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve ...

Maltempo in Trentino : decine di interventi dei vigili del fuoco : A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino: il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve e anche a qualche abitazione ...