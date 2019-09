Maltempo | nubifragi nel Cuneese | allagamenti nelle Langhe

Previsioni meteo 5 settembre : temporali - grandinate e nubifragi - le zone a rischio Maltempo : Le Previsioni meteo di oggi giovedì 5 settembre confermano che proseguirà la fase di maltempo che si sta intensificando sulla penisola. Oggi al Centro Nord, in Calabria e in Sicilia sono previsti temporali anche di forte intensità, accompagnati da vento forte e grandinate. Allerta della Protezione civile.Continua a leggere

Maltempo Puglia : 7 giorni di nubifragi e bruschi shock termici : Dal 28 agosto, in soli 7 giorni, si sono abbattuti in Puglia 11 nubifragi, 2 trombe d’aria, un tornado e 3 grandinate, con bruschi shock termici: lo rende noto Coldiretti Puglia, sulla base della Banca dati europea sugli eventi estremi ESWD. Si sono registrati nubifragi a Monte Sant’Angelo e Foggia, a Ruvo e Gravina di Puglia, a Martina Franca, a Francavilla Fontana, a Leverano, Lizzanello, Nardo’, Galatina, Casarano e Ruffano; ...

Meteo - allerta Estofex per forte Maltempo in Italia : nubifragi - alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...

Maltempo - nubifragio nel Foggiano : allagamenti e black out temporanei : Un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia e sulla città capoluogo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi allagamenti. Allagate abitazioni, box e attivita’ commerciali. Disagi sono stati registrati anche alla circolazione stradale per alcune vie completamente invase dall’acqua. Per la forte pioggia in alcuni quartieri ci sono stati anche interruzioni di energia elettrica. Disagi anche ...

Maltempo Toscana - nubifragio nel Valdarno e nel Fiorentino : binari bloccati - disagi e danni : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia ha colpito con violenza la Toscana soprattutto a Firenze e nel Valdarno. Problemi tecnici alle linee della tramvia di Firenze: per qualche ora l’infrastruttura è stata interrotta tra il capolinea di piazza dell’Unità italiana e la fermata presso viale Fratelli Rosselli. Secondo quanto si apprende, la forte scarica di acqua del pomeriggio ha provocato un ...

Maltempo - nubifragio su Roma : stazione metro allagata - ritardi e traffico in tilt. Il temporale “ferma” la politica : salta la luce a Palazzo Chigi [FOTO LIVE] : Giornata di Maltempo nella Capitale: un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Roma, causando danni e disagi. Disagi con chiusure per allagamenti sono stati registrati in alcune stazioni della metro A di Roma. L’Atac fa sapere che la stazione della linea A “Colli Albani“ è chiusa “per danni da Maltempo“. Sempre per il Maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via ...

Meteo - diretta Maltempo : Firenze allagata - nubifragio a Roma. In Abruzzo allerta arancione : 18.55, nubifragio a Roma. Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale nel tardo pomeriggio. Pioggia battente, tuoni e un forte vento stanno colpendo la città proprio in queste...

Maltempo - temporali e nubifragi sull’Italia : l’elenco delle regioni a rischio allerta : Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse dopo l'ondata di Maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sardegna. Per domani, giovedì 29 agosto, sono sei le regioni per cui è stata diramata una allerta gialla e cioè Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Umbria e Abruzzo.Continua a leggere

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo e nubifragi fino a domani sera : Prosegue l’Allerta Meteo in Sardegna interessata nella mattinata di oggi da violenti nubifragi soprattutto nella parte sud occidentale. La protezione civile ha emesso un avviso che estende l’Allerta fino alla mezzanotte di domani. Si prevede che l’isola continuerà ad essere interessata da precipitazioni diffuse. Sul settore orientale, nella prima parte della giornata saranno probabili precipitazioni moderate diffuse, anche a ...

Maltempo : violento nubifragio su Cagliari - allagamenti e disagi : Un violento nubifragio si è abbattuto su Cagliari e zone limitrofe provocando allagamenti e disagi per il traffico. Molte strade sono state invase dall’acqua e arrivano segnalazioni di semafori non funzionanti, compreso quello della metropolitana di superficie nella zona di Monserrato. allagamenti anche nella centrale via Roma. Centralini dei vigili del fuoco ingolfati dalla chiamate per richiesta di intervento. Al momento la situazione ...

Maltempo - nubifragio a Roma : allagamenti e alberi in strada : Un violento acquazzone si e’ abbattuto su Roma nel primo pomeriggio, mandando in tilt alcune parti della città. In particolare, i maggiori disagi sono stati segnalati nei quartieri: San Giovanni, Casilino e Grotta Perfetta, tra Roma 70 e L’Annunziatella, dove ci sono stati dei rallentamenti all’altezza della rotatoria per via Madrid a causa di allagamenti. A San Giovanni e’ intervenuta la protezione civile. Mentre, a ...

Maltempo in Messico - violento nubifragio a Monterrey : migliaia di auto sommerse dall’acqua [GALLERY] : Maltempo in Messico: un violento nubifragio ha colpito la metropoli di Monterrey, la “Città delle Montagne” e terza per importanza del Paese centroamericano. La pioggia ha sommerso vaste aree della città, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. L'articolo Maltempo in Messico, violento nubifragio a Monterrey: migliaia di auto sommerse dall’acqua [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo su Roma - nubifragio e disagi in diverse zone : Maltempo su Roma, nubifragio e disagi in diverse zone Alcuni quartieri della Capitale colpiti nel pomeriggio da forti piogge. Si segnalano strade allagate, alberi caduti e numerosi problemi per la circolazione. Non si registrano feriti. Sul Lazio allerta gialla per temporali. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Previsioni Meteo - giornata di Maltempo e temporali su molte regioni : allerta nubifragi e grandine [DETTAGLI e MAPPE] : Si è aperta, oramai, una ferita barica sul Mediterraneo centrale a opera di una “goccia fresca” in quota penetrata nel campo anticiclonico, la cui azione potrebbe essere piuttosto insistente proprio per la difficoltà di spostamento della “goccia” stessa circondata dall’alta pressione. Anche per oggi, una semi-stazionaria circolazione ciclonica, seppure blanda, con perno tra la Sardegna e l’alto Tirreno, ...