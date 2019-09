Mai visto il figlio di Raoul Bova? Alessandro | 19 anni | è completamente diverso da papà

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Chiara Giordano è l’ex moglie di, la donna con cui l’attore è stato sposato per moltissimie che gli ha regalato due figli:Leon nato nel 2000 e Francesco nato nel 2001. La Giordano ha affrontato il divorzio dall’attore con grande dignità e coraggio, finendo suo malgrado in prima pagina sui giornali di gossip. Proprio per questo è stata più volte paragonata a Jennifer Aniston, protagonista anche lei di un mediatico e doloroso divorzio dall’attore Brad Pitt, che la lasciò per un’altra bellissima del Cinema, Angelina Jolie.ha infatti lasciato la Giordano per Rocío Muñoz Morales. I due stanno insieme ormai da diversie hanno avuto anche due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018. ”Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo – ha raccontato tempo dopo ...

